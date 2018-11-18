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Harley-Davidson отчитался о росте продаж
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Harley-Davidson отчитался о росте продаж 

Car.ru 3 часа назад
Фото: Car.ru
В этом году компания уж проводила серию отзывов своей продукции по разным причинам. Практически в самом конце зимы представители компании сообщили об обнаруженных неисправностях в работе тормозной системы, и призвала владельцев возвратить купленные мотоциклы на проведение доработки. 23 октября было объявлено о старте нового отзыва, коснувшегося мототехники класса Touring и CVO, выпущенных с 2017 по 2018 год.
Эта новость вышла буквально вслед за отчетом о квартальном уровне продаж, в котором был заявлен рост производства и реализации на 15%, в сравнении с таким же периодом прошлого года. В Соединенных Штатах было зафиксировано снижение уровня продаж, но европейская часть производства дает возможность сделать шаг вперед.
Сегодняшнее же уведомление из дилерских центров, полученное владельцами мотоциклов, сообщает о необходимости предоставления техники на внеочередное обслуживание, в связи с неполадками в конструкции сцепления.
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