В России взлетят цены на автомобили

Спрогнозировано подорожание автомобилей в новом году

Поступательный рост продаж автомобилей в России может прекратиться после новогодних праздников из-за сильного роста цен. С прогнозом падения авторынка выступил автоэксперт Игорь Моржаретто

«У нас вводится новый НДС и появляются новые налоги, которые приведут к неминуемому подорожанию. Сейчас, в некотором смысле, повышенный спрос еще и потому, что люди боятся повышения цен в январе и стараются купить автомобили до подорожания», — заявил Моржаретто в эфире НСН.

При этом, по мнению эксперта, хорошие показатели роста продаж авто в России в последние два года объясняются не благосостоянием россиян, а «очень низкой стартовой базой», ведь после 2014 года на рынке произошел сильнейший спад.

«Какими бы мы ни были бедными, но парк надо обновлять, надо покупать новые автомобили. У нас специфическая страна, огромные расстояния — без автомобиля никак», — отметил он.

Напомним, этой осенью «дремавшая» почти весь год инфляция ускорилась, а СМИ то и дело стали сообщать о скором подорожании различных товаров, в том числе хлеб и сахар. Самой острой проблемой остается рост цен на бензин, который не могут обуздать ни усилия правительства, но даже падение цен нефть.