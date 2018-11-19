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В России взлетят цены на автомобили
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Спрогнозировано подорожание автомобилей в новом году 

Ридус + ещё 1 3 часа назад
Поступательный рост продаж автомобилей в России может прекратиться после новогодних праздников из-за сильного роста цен. С прогнозом падения авторынка выступил автоэксперт Игорь Моржаретто.
«У нас вводится новый НДС и появляются новые налоги, которые приведут к неминуемому подорожанию. Сейчас, в некотором смысле, повышенный спрос еще и потому, что люди боятся повышения цен в январе и стараются купить автомобили до подорожания», — заявил Моржаретто в эфире НСН.
При этом, по мнению эксперта, хорошие показатели роста продаж авто в России в последние два года объясняются не благосостоянием россиян, а «очень низкой стартовой базой», ведь после 2014 года на рынке произошел сильнейший спад.
«Какими бы мы ни были бедными, но парк надо обновлять, надо покупать новые автомобили. У нас специфическая страна, огромные расстояния — без автомобиля никак», — отметил он.
Напомним, этой осенью «дремавшая» почти весь год инфляция ускорилась, а СМИ то и дело стали сообщать о скором подорожании различных товаров, в том числе хлеб и сахар. Самой острой проблемой остается рост цен на бензин, который не могут обуздать ни усилия правительства, но даже падение цен нефть.
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