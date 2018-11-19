Ford отзывает сразу четыре модели

Компания Ford сообщила об отзыве сразу четырёх моделей

Автопроизводители должны постоянно отзывать автомобили. Но вместо того, чтобы выпускать свои уведомления о компании по очередно, Форд объявил четыре одновременно.

Только один из этих отзывов затрагивает значительное количество автомобилей, и это уведомление влияет на экспедицию Ford 2018 года и ее роскошный аналог, Lincoln Navigator.

Здесь проблема с "Джей-каналом" армирование кронштейнов, которые должны обеспечить второй ряда сиденьев. Этот отзыв затрагивает в общей сложности 37 801 автомобиль (34 946 в Соединенных Штатах), построенный на заводе грузовиков в Кентукки в период с 14 марта по 18 августа этого года.

Гораздо меньше отзыв для 271 примера 2019 Lincoln Nautilus (268 из которых, по оценкам, находятся в Соединенных Штатах). Эта проблема связана с подушкой безопасности на рулевом колесе, пластмассовая крышка которой может отделяться во время развертывания и потенциально травмировать водителя или других пассажиров. Это касается только тех автомобилей, у которых нет адаптивной системы рулевого управления, построенной на сборочном заводе в Оквилле около 11-19 октября.

Меньший по объёму отзыв насчитывает 160 единиц автомобилей Explorer 2018 года, некоторые из которых (с 2,3 — или 3,5-литровым двигателем GTDI) могут иметь неправильно собранный датчик давления топлива, который может вызвать утечку топлива и потенциально вызвать пожар. Все они были построены на Чикагском сборочном заводе в конце июля.

Но самый маленький из этих четырех отзывов относится к 2019 году F-Series Super Duty-все четыре примера которых (построенные 21-23 августа в Кентукки) может отсутствовать материал, который должен располагаться вокруг корпуса передачи, где должен участвовать парковый фиксатор. Без этого материала на месте автомобиль может откатиться даже в парке.

К счастью, производитель сообщает, что он не знает о каких-либо аварий или травмах в результате каких-либо четырех из этих проблем, которые, все сказали, влияют на примерно 38 236 транспортных средств. Обратите внимание, однако, что все это для кроссоверов и грузовиков, без обычного легкового автомобиля среди них.