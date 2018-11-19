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Водителей-иностранцев станет меньше в России
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Правительство РФ сократит число водителей-иностранцев 

News.ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Правительство России объявило о предстоящем сокращении доли водителей-иностранцев. Начиная с 2019 года, она снизится с 28% до 26% общей численности работников в сфере пассажирского и грузового автотранспорта.
Кроме того, в будущем году кабмин решил сократить квоту на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание в России. Если в 2018 году она квота составляла 90 тыс. 360 разрешений, то в следующем их будет выдано 83 тыс. 480. Решение о сокращении квот принято с учётом сложившейся миграционной ситуации и экономического положения в каждом регионе страны, говорится в распоряжении, опубликованном на сайте правительства РФ.
Ранее News.ru сообщал о проведённом ВЦИОМ опросе, в ходе которого выяснилось, что россияне считают маршрутные такси самым опасным видом общественного транспорта.
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