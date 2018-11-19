Водителей-иностранцев станет меньше в России

Правительство РФ сократит число водителей-иностранцев

Правительство России объявило о предстоящем сокращении доли водителей-иностранцев. Начиная с 2019 года, она снизится с 28% до 26% общей численности работников в сфере пассажирского и грузового автотранспорта.

Кроме того, в будущем году кабмин решил сократить квоту на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание в России. Если в 2018 году она квота составляла 90 тыс. 360 разрешений, то в следующем их будет выдано 83 тыс. 480. Решение о сокращении квот принято с учётом сложившейся миграционной ситуации и экономического положения в каждом регионе страны, говорится в распоряжении, опубликованном на сайте правительства РФ.