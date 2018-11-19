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Россияне выбрали автомобили года
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Россияне выбрали автомобили года 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Россияне выбрали лучшие автомобили 2018 года в четырех категориях: надежные, «рабочие лошадки», семейные и современные. Как сообщила газета «Известия», в голосовании приняли участие около 30 тысяч человек из разных регионов России.
Организаторы отметили, что уникальность «Рейтингов авто года — 2018» в оценке автомобиля с практической точки зрения. Россияне могли проголосовать, опираясь на собственный опыт поведения автомобиля на трассе, в различных погодных условиях и в городе.
В категории «Рабочие лошадки» пользователи выбирали автомобили, сочетающие надежность, экономичность и доступность в обслуживании. Первое место в этой номинации завоевал отечественный универсал Lada Largus. За ним следуют Hyundai Solaris и «газель» Next. В десятку вошел и другой представитель отечественного автопрома — Lada Largus-Furgon.
К надежным относились автомобили, которые долго служат и имеют отличные эксплуатационные характеристики. В этой категории лидерами стали Toyota Land Cruiser Prado, Subaru Forester и Toyota Camry. Россияне, очевидно, доверяют японским автомобилям, поскольку в списке топ-10 надежных оказались пять моделей Toyota.
Среди лучших семейных автомобилей, отличающихся вместительностью и безопасностью, назвали Skoda Kodiaq, Subaru Forester и Lada Largus. В десятку попали также Lada Vesta SW Cross и Lada Vesta.
В четвертой категории россияне выбирали самые стильные и мощные машины. Здесь лидерами оказались Subaru Forester, Volvo XC90 и Audi A8. Российских автомобилей в десятке этой номинации нет.
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