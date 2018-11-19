Россияне выбрали автомобили года

Россияне выбрали лучшие автомобили 2018 года в четырех категориях: надежные, «рабочие лошадки», семейные и современные. Как сообщила газета «Известия», в голосовании приняли участие около 30 тысяч человек из разных регионов России.

Организаторы отметили, что уникальность «Рейтингов авто года — 2018» в оценке автомобиля с практической точки зрения. Россияне могли проголосовать, опираясь на собственный опыт поведения автомобиля на трассе, в различных погодных условиях и в городе.

В категории «Рабочие лошадки» пользователи выбирали автомобили, сочетающие надежность, экономичность и доступность в обслуживании. Первое место в этой номинации завоевал отечественный универсал Lada Largus . За ним следуют Hyundai Solaris и «газель» Next. В десятку вошел и другой представитель отечественного автопрома — Lada Largus-Furgon.

Среди лучших семейных автомобилей, отличающихся вместительностью и безопасностью, назвали Skoda Kodiaq , Subaru Forester и Lada Largus. В десятку попали также Lada Vesta SW Cross и Lada Vesta.