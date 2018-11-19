Россияне выбрали лучший автомобиль

Россияне назвали лучшие автомобили года

Участникам опроса предлагали выбрать лучшие машины в сегментах «Рабочие лошадки», «Семейные», «Надежные» и «Современные». В категории «Рабочие лошадки» победу одержал универсал LADA Largus с результатом в 7,09 миллиона баллов. Второе место в этой категории занял Hyundai Solaris (2,7 миллиона баллов).

Третьей среди лучших «рабочих лошадок» стала «Газель» Next (2,6 миллиона баллов). Все машины из этой категории, по мнению россиян, сочетают в себе надежность, экономичность и доступность в техническом обслуживании.

В сегмент «Надежные автомобили» вошли машины, лучше всего адаптированные к российскому климату. Toyota Land Cruiser Prado заняла в этой группе первое место с результатом в 4,7 миллиона баллов, второе место досталось Subaru Forester (3,3 миллиона), а замыкает тройку лидеров Toyota Camry (2,4 миллиона).

К семейным автомобилям россияне отнесли вместительные, недорогие и максимально безопасные машины. Победу в этом сегменте одержала Škoda Kodiaq (3,8 миллиона). Subaru Forester попала и в эту группу, заняв второе место (3,4 миллиона), а третьей среди семейных авто стала лидер сегмента «Рабочие лошадки» LADA Largus (2,8 миллиона).

В рейтинг современных машин вошли автомобили, сочетающие эргономичный дизайн и экологичность. Лучшей среди них россияне снова назвали Subaru Forester (3,7 миллиона баллов), на второе место респонденты поставили Volvo XC90 (2,1 миллиона), а на третье — Audi A8 (1,5 миллиона).

В исследовании «Рейтинги авто года — 2018» приняли участие более 30 тысяч россиян. Свой выбор они сделали из 300 моделей машин, представленных на российском рынке. Россияне оценивали машины не по классам, заявленным производителями, а по назначению авто и ключевым характеристикам.