Медведев утвердил порядок ввоза подержанных авто в РФ 

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил временный порядок ввоза на территорию России подержанных праворульных автомобилей жителями Дальневосточного федерального округа. Новое правило разрешает в течение года ввезти одно транспортное средство без установки на него аппаратуры системы «ЭРА-ГЛОНАСС».
Председатель правительства также поручил ФТС, МВД, МЭР и Минпромторгу обеспечить применение этого временного порядка, сообщается на сайте кабмина.
Как писал News.ru, ранее Медведев поручил своим заместителям Юрию Борисову и Максиму Акимову совместно с Ростехом и РЖД заняться планом по созданию в России единой цифровой транспортно-логистической системы на базе АО «ГЛОНАСС».
Согласно данным статистики, «ЭРА-ГЛОНАСС» стала одной из причин снижения смертности на российских дорогах. За неполные три года работы системы экстренные службы с её помощью более 22 тысяч раз передали информацию о ДТП.