Медведев утвердил порядок ввоза подержанных авто в РФ

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил временный порядок ввоза на территорию России подержанных праворульных автомобилей жителями Дальневосточного федерального округа. Новое правило разрешает в течение года ввезти одно транспортное средство без установки на него аппаратуры системы «ЭРА-ГЛОНАСС».

Председатель правительства также поручил ФТС, МВД , МЭР и Минпромторгу обеспечить применение этого временного порядка, сообщается на сайте кабмина.

Согласно данным статистики, «ЭРА-ГЛОНАСС» стала одной из причин снижения смертности на российских дорогах. За неполные три года работы системы экстренные службы с её помощью более 22 тысяч раз передали информацию о ДТП.