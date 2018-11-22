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LADA стала одной из самых популярных машин в мире 

Lenta.ru + ещё 19 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Аналитическое агентство Focus2move опубликовало список самых продаваемых автомобильных брендов в мире.
Первую строку в рейтинге занял японский бренд Toyota, продав 6,4 миллиона машин за прошедшие девять месяцев 2018 года. На втором месте — Volkswagen с 5,2 миллиона продаж, далее следует Ford с тиражом более четырех миллионов автомобилей.
Российский бренд LADA оказался на 48-м месте в топ-50 мировых лидеров, улучшив свой показатель 2017 года на 3три позиции: с января по сентябрь «АвтоВАЗ» реализовал почти 286 тысяч автомобилей этой марки.
В 2017 году за десять месяцев россияне потратили на покупку новых легковых автомобилей 1,57 триллиона рублей. В 2016-м за аналогичный период в России было продано машин на 13,5 процента меньше в стоимостном выражении.
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Lada , Toyota , Volkswagen , Автоваз , Ford , Автоновости
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