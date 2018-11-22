LADA стала одной из самых популярных машин в мире

Аналитическое агентство Focus2move опубликовало список самых продаваемых автомобильных брендов в мире.

Первую строку в рейтинге занял японский бренд Toyota , продав 6,4 миллиона машин за прошедшие девять месяцев 2018 года. На втором месте — Volkswagen с 5,2 миллиона продаж, далее следует Ford с тиражом более четырех миллионов автомобилей.

Российский бренд LADA оказался на 48-м месте в топ-50 мировых лидеров, улучшив свой показатель 2017 года на 3три позиции: с января по сентябрь «АвтоВАЗ» реализовал почти 286 тысяч автомобилей этой марки.

В 2017 году за десять месяцев россияне потратили на покупку новых легковых автомобилей 1,57 триллиона рублей. В 2016-м за аналогичный период в России было продано машин на 13,5 процента меньше в стоимостном выражении.