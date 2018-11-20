За «неправильный» техосмотр будет грозить тюрьма

За махинации при техосмотре смогут оштрафовать и дать срок

Водители, эксперты и компании-операторы, нарушающие порядок технического осмотра автомобилей, будут нести административную, а в особых случаях и уголовную ответственность.

Законопроект с соответствующими изменениями будет рассмотрен на заседании Комитета Госдумы по транспорту и строительству 20 ноября. Документ предлагает ввести ряд новых требований к процедуре прохождения техосмотра.

Во-первых, весь процесс будет фиксироваться на фото и видео, а диагностическую карту станут оформлять в цифровом виде с электронной подписью.

Во-вторых, будет введен государственный надзор за соблюдением операторами технического осмотра установленных требований, эти обязанности возложат на Российский союз автостраховщиков и МВД . После вступления поправок в силу, Правительство также подготовит соответствующие документы для стандартизации процедуры техосмотра.

Наконец технические эксперты могут быть дисквалифицированы, если обнаружится, что они выдают разрешения или без должных оснований, или с нарушениями. Операторы же будут нести административную ответственность за нарушение порядка ведения реестра. Самое суровое наказание в виде уголовной ответственности ожидает тех специалистов, которые станут проводит техосмотр без аккредитации.