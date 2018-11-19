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Smart полностью переходит на электромоторы
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Smart переходит на полностью электрические силовые установки 

LiveCars.Ru 5 часов назад
Фото: polnocna.tv
В то время как многие автопроизводители только сейчас выводят свои первые электрические модели на рынок, принадлежащий Daimler бренд Smart начал продавать свои первые электрические модели еще в 2009 году, и с тех пор лишь расширяет линейку — сейчас все модели марки доступны в электрических вариантах.
Неудивительно, что Smart в итоге станет одним из первых автопроизводителей, который полностью откажутся от двигателей внутреннего сгорания. Судя по доступной информации, последние бензиновые Smart будут реализованы до 31 марта 2019 года.
На сайте продаж компании появилось обьявление, что все желающие должны успеть заказать модель Smart с ДВС до 31 марта 2019 года, так как с 2020 года Smart будет ездить исключительно на электрических силовых установках. Причем речь идет как о модели ForTwo, так и о модели ForFour.
Интересно, что пресс-секретарь компании заявила, что не может подтвердить точную дату поэтапного отказа от бензиновых двигателей. Ранее Smart планировал прекратить выпускать модели с бензиновыми моторами в конце мая 2019 года, однако и эту информацию представитель компании также отказалась комментировать.
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