Ещё
ГИБДД решила поменять форму СТС
Далее:
Читайте также:
Ещё

ГИБДД решила поменять форму СТС 

CarClub 5 часов назад
Фото: CarClub
ГИБДД опубликовала проект приказа МВД «Об идентифицирующих транспортное средство документах». Им устанавливаются новые требования к паспортам транспортного средства (ПТС) и свидетельствам о регистрации. Об этом информирует «Коммерсантъ».
Ранее в ведомстве заявляли о намерениях внедрить в СТС и водительское удостоверение микрочипы и даже о готовности перейти на электронный формат этих документов. Пока же в ведомстве решили поменять существующий формат свидетельства о регистрации транспортного средства.
Сейчас сведения на лицевой стороне СТС размещаются в таком порядке: VIN-номер; марка, модель; тип ТС; категория ТС; год выпуска ТС; номер шасси (рамы); цвет; мощность двигателя; экологический класс двигателя; масса. На оборотной стороне указываются данные собственника, включая ФИО, адрес. Теперь личные данные водителя перенесут на лицевую сторону свидетельства. Сугубо технические данные (VIN, модель) будут помещены на задней стороне свидетельства. Такое решение ГИБДД приняла после изучения международной практики использования водительских документов.
Нововведения также касаются новых размеров СТС. Нынешний размер свидетельства — 115 на 80 миллиметров (105 на 75 миллиметров без пластиковой обертки). Приказом вводится два типа — «обычное» СТС на бумажной основе и пластиковое СТС нового поколения с закругленными концами и уменьшенное до размеров водительского удостоверения (85,6 на 54 миллметров). В такие свидетельства в будущем будет встроен чип. Госпошлина за новые СТС введена заранее, в августе 2018 года: 1500 рублей за пластиковые свидетельства, 500 рублей — за бумажные.
В разделе «особые отметки», согласно новому приказу, может быть внесена информация о дополнительной маркировке транспортного средства. Ее будут наносить для дальнейшей идентификации автомобиля в случаях, когда у машины сгнили или проржавели заводские идентификационные номера на кузове или раме. Требования к нанесению такой маркировки в ГИБДД также разработали, их установят отдельным приказом.
CarClub: последние новости
В России временно запретили продажи кроссовера Chery Tiggo 3 Госдуме рекомендовали принять два законопроекта, касающиеся техосмотра Росавтодор разрешил класть асфальт зимой
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России взлетят цены на автомобили64
Россияне выбрали лучший автомобиль90
Арестован глава Nissan Motor Карлос Гон
Смертельный отпуск: молодожены погибли в ДТП134
Есть ли будущее у марки «Лада»?
Видео
04:37
Козак нашел «много безобразий» на АЗС"
Автоновости Другое
01:22
Грузовик протаранил ТЦ в Иркутске
ДТП
01:14
В ДТП погиб чемпион мира
ДТП В мире
00:37
Задержан виновник ДТП на «дьявольском» Mercedes
ДТП
01:20
«Скучающие мажоры» сбросили Mercedes в реку
Бортжурнал
00:40
Мгновенное наказание за езду по «встречке»
ДТП
00:58
Известный ингушский телеведущий погиб в автокатастрофе
ДТП
01:01
Россияне выбрали лучший автомобиль
Автоновости Автоспорт
00:58
Штрафы ГИБДД начнут списывать автоматически
Автоновости
01:04
Bentley подключат к высокоскоростной сети
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение