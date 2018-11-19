ГИБДД решила поменять форму СТС

ГИБДД опубликовала проект приказа МВД «Об идентифицирующих транспортное средство документах». Им устанавливаются новые требования к паспортам транспортного средства (ПТС) и свидетельствам о регистрации. Об этом информирует «Коммерсантъ».

Ранее в ведомстве заявляли о намерениях внедрить в СТС и водительское удостоверение микрочипы и даже о готовности перейти на электронный формат этих документов. Пока же в ведомстве решили поменять существующий формат свидетельства о регистрации транспортного средства.

Сейчас сведения на лицевой стороне СТС размещаются в таком порядке: VIN-номер; марка, модель; тип ТС; категория ТС; год выпуска ТС; номер шасси (рамы); цвет; мощность двигателя; экологический класс двигателя; масса. На оборотной стороне указываются данные собственника, включая ФИО, адрес. Теперь личные данные водителя перенесут на лицевую сторону свидетельства. Сугубо технические данные (VIN, модель) будут помещены на задней стороне свидетельства. Такое решение ГИБДД приняла после изучения международной практики использования водительских документов.

Нововведения также касаются новых размеров СТС. Нынешний размер свидетельства — 115 на 80 миллиметров (105 на 75 миллиметров без пластиковой обертки). Приказом вводится два типа — «обычное» СТС на бумажной основе и пластиковое СТС нового поколения с закругленными концами и уменьшенное до размеров водительского удостоверения (85,6 на 54 миллметров). В такие свидетельства в будущем будет встроен чип. Госпошлина за новые СТС введена заранее, в августе 2018 года: 1500 рублей за пластиковые свидетельства, 500 рублей — за бумажные.

В разделе «особые отметки», согласно новому приказу, может быть внесена информация о дополнительной маркировке транспортного средства. Ее будут наносить для дальнейшей идентификации автомобиля в случаях, когда у машины сгнили или проржавели заводские идентификационные номера на кузове или раме. Требования к нанесению такой маркировки в ГИБДД также разработали, их установят отдельным приказом.