Штрафы за езду без ОСАГО превысили миллиард 

За девять месяцев 2018 года россиян более двух миллионов раз оштрафовали за езду без полиса обязательного страхования автогражданской ответственности. Об этом сайту News.ru рассказали в Министерстве внутренних дел России.
За три первых квартала прошлого года россиян штрафовали за езду без ОСАГО немногим меньше — чуть менее двух миллионов постановлений.
Суммарный размер взысканных штрафов по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях также стал больше по сравнению с 2017-м — на 2,5%. В январе-сентябре 2018-го он составил более 1,1 миллиарда рублей.
«Люди покупают ОСАГО замечательно», — заявил изданию Игорь Юргенс, президент Всероссийского союза страховщиков.
По его словам, число штрафов за отсутствие ОСАГО за год не изменилось «драматически». При этом он уверен, что в будущем году ситуация станет лучше благодаря реформе системы обязательного страхования автогражданской ответственности.