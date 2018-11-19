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Штрафы за езду без ОСАГО превысили миллиард
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Штрафы за езду без ОСАГО превысили миллиард 

Рамблер + ещё 3 2 часа назад
Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС
За девять месяцев 2018 года россиян более двух миллионов раз оштрафовали за езду без полиса обязательного страхования автогражданской ответственности. Об этом сайту News.ru рассказали в Министерстве внутренних дел России.
За три первых квартала прошлого года россиян штрафовали за езду без ОСАГО немногим меньше — чуть менее двух миллионов постановлений.
Суммарный размер взысканных штрафов по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях также стал больше по сравнению с 2017-м — на 2,5%. В январе-сентябре 2018-го он составил более 1,1 миллиарда рублей.
«Люди покупают ОСАГО замечательно», — заявил изданию Игорь Юргенс, президент Всероссийского союза страховщиков.
По его словам, число штрафов за отсутствие ОСАГО за год не изменилось «драматически». При этом он уверен, что в будущем году ситуация станет лучше благодаря реформе системы обязательного страхования автогражданской ответственности.
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