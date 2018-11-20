Китайская компания GAC показала седан Aion S

Новинка была презентована на автошоу в Гуанчжоу, но только пока на уровне прототипа.

Отличительных особенностей у образца Aion S две. Во-первых, машина будет полностью электрической. По заверению производителя, электромобиль в зависимости от выбранной скорости сможет покрыть на одной подзарядке дистанцию в 500-600 километров.

Во-вторых, седан оснастят автопилотом 4 класса. Это значит, что машина способна ехать без участия водителя на магистралях с предсказуемым движением. Правда, данная опция может появиться на автомобиле только через несколько лет.

Из параметров известно, что в длину машина имеет 2 метра 73 сантиметра. Коэффициент аэродинамического сопротивления установлен на уровне 0,245.

Других сведений по техническим характеристикам транспорта пока нет. Это касается и типа электрической установки, которую изготовитель поставит на автомобиль.