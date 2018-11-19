В России возникла новая проблема с бензином

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что ведомство опасается ухудшения качества бензина на независимых АЗС на фоне ситуации с ценами на нефтепродукты, передает ТАСС

«С одной стороны, мы с вами разделяем опасения в этой части. Действительно, сегодня при определенной флуктуации цен на светлые нефтепродукты это существенным образом ограничивает возможности независимых АЗС», — сообщил министр.

При этом он отметил, что у тех сетевых АЗС, которые имеют прямые контракты с производителями, такой проблемы возникнуть не должно. По словам Мантурова, проблемы с качеством топлива возникали, как правило, на мелких АЗС.

Глава Минпромторга напомнил, что правительство уже приняло необходимые меры для защиты потребителей — в частности, оборотные штрафы за недолив и несоблюдение требований к химическому составу топлива.

Ранее представители топливного рынка пожаловались на перебои с поставками бензина в оптовом и мелкооптовом сегментах. Независимые компании отмечали, что крупные нефтяные компании резко изменили условия продажи бензина на внутреннем рынке, перераспределяя мощности в пользу собственных сетей АЗС, что провоцирует локальные дефициты топлива.

В конце октября российские власти договорились с крупнейшими производителями нефтепродуктов о заморозке цен на бензин исходя из тогдашних мировых цен на нефть. Однако с тех пор мировые цены на нефть резко просели, а продажа бензина на внутреннем рынке стала выгоднее для нефтяников, чем поставка топлива на экспорт.