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В России возникла новая проблема с бензином
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В России возникла новая проблема с бензином 

Lenta.ru + ещё 7 2 часа назад
Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что ведомство опасается ухудшения качества бензина на независимых АЗС на фоне ситуации с ценами на нефтепродукты, передает ТАСС.
«С одной стороны, мы с вами разделяем опасения в этой части. Действительно, сегодня при определенной флуктуации цен на светлые нефтепродукты это существенным образом ограничивает возможности независимых АЗС», — сообщил министр.
При этом он отметил, что у тех сетевых АЗС, которые имеют прямые контракты с производителями, такой проблемы возникнуть не должно. По словам Мантурова, проблемы с качеством топлива возникали, как правило, на мелких АЗС.
Глава Минпромторга напомнил, что правительство уже приняло необходимые меры для защиты потребителей — в частности, оборотные штрафы за недолив и несоблюдение требований к химическому составу топлива.
Ранее представители топливного рынка пожаловались на перебои с поставками бензина в оптовом и мелкооптовом сегментах. Независимые компании отмечали, что крупные нефтяные компании резко изменили условия продажи бензина на внутреннем рынке, перераспределяя мощности в пользу собственных сетей АЗС, что провоцирует локальные дефициты топлива.
В конце октября российские власти договорились с крупнейшими производителями нефтепродуктов о заморозке цен на бензин исходя из тогдашних мировых цен на нефть. Однако с тех пор мировые цены на нефть резко просели, а продажа бензина на внутреннем рынке стала выгоднее для нефтяников, чем поставка топлива на экспорт.
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