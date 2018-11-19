Трафик в центре Москвы победят ценами за парковку?

Стоимость парковок в центре Москвы вырастет ради борьбы с трафиком

Операторы столичного парковочного пространства обнаружили, что в целом ряде мест платные парковки забиты на 100%. За улучшение ситуации с парковочными местами и трафиком на близлежащих улицах автомобилисты, скорее всего, заплатят рублем.

"Администратор московского парковочного пространства" заявил о необходимости повышения стоимости платных парковок на целом ряде улиц в центре Москвы — в так называемых "зонах особого притяжения автомобилистов". Как сообщает "Коммерсант", вывод об этом был сделан на основании исследования Российского экономического университета им. Плеханова.

Специалисты РЭУ утверждают, что забитые парковки не только сами по себе не улучшают дорожной ситуации, но и провоцируют ее ухудшение, так как создают так называемый "блуждающий трафик". Под этим термином понимаются автомобилисты, которые "наматывают круги" вокруг нужных им территорий, чтобы отыскать свободное парковочное место. По утверждению авторов исследования, необходимо стремиться к тому, чтобы парковочные пространства были загружены не более, чем на 80-85%.

Исследователи предлагают бороться с ситуацией привычными методами, то есть ужесточением парковочного регламента. Они выступили с инициативой, во-первых, увеличить для "зон особого притяжения" тарифы практически вдвое — до 400-500 рублей в час, а во-вторых, отменить бесплатную стоянку по воскресеньям и в первые 15 минут. Предполагается, что это освободит часть парковочных мест и, соответственно, ликвидирует "блуждающий трафик".

Руководство оператора платных парковок, по данным издания, в целом согласно с идеей удорожания парковок, хотя и оговаривается, что вопрос пока не решен окончательно. Вероятнее всего, цена часа парковки все же в ближайшее время вырастет, хоть и не в таком размере, как рекомендовано авторами исследования.

Не называется пока и список мест, где подорожает парковка, хотя, по предварительным данным, "шорт-лист" таких районов уже известен. В нем значатся, к примеру, Малый Черкасский переулок, Неглинка, Петровка, Большая Дмитровка, Большая Якиманка и тому подобное. "Спрос на парковку в этих местах очень высок. Но цифра из исследования РЭУ в 500 руб. нам кажется завышенной, однако на ряде улиц с особенной загрузкой тариф, действительно, требует увеличения", — цитирует издание представителей АМПП.