Независимые АЗС вызвались продавать бензин по 30 рублей

Независимые АЗС устроила бы цена бензина по 30 рублей за литр. Такое мнение высказал глава аналитического центра Независимого топливного союза (НТС) Григорий Баженов на пресс-конференции о проблемах топливного рынка, сообщает «НСН»

«Дайте только нормальную маржинальность, которая будет больше 3 рублей на литр, которая позволит зарабатывать и отправлять средства на реинвестиции, покрывать издержки амортизации и вкладываться в развитии», — добавил он.

По его словам, независимый сектор не влияет на цены, он продает бензин по тем ценам, которые ему установили.

«Заправки, которые сегодня непосредственно обеспечивают большое количество отдалённых регионов, которые выполняют важную функцию с точки зрения инфраструктуры, топливного энергоснабжения нашей страны, вынуждены плясать от того, что было принято в рамках кабинетных разговоров. Независимый сектор на эти обсуждения приглашён не был», — сказал Баженов.