Ещё
Арестован глава Nissan Motor Карлос Гон
Далее:
Читайте также:
Ещё

СМИ: в Японии арестован глава совета директоров Nissan Motor Карлос Гон 

BFM.RU 2 часа назад
Фото: Андрей Холмов/ТАСС
Легендарного менеджера, главу Nissan и Renault, арестовали в Японии по подозрению в уклонении от налогов. Nissan не исключает, что Гона отправят в отставку, и утверждает, что уличила его в использовании активов компании в личных целях
Японский автомобилестроительный концерн Nissan Motor Co. в понедельник подтвердил, что Карлос Гон, возглавляющий ее совет директоров, много лет занижал данные о личном доходе.
«Гон использовал компанию в личных целях», — цитирует пресс-релиз Nissan «Интерфакс».
Между тем японская газета Yomiuri пишет, что Карлос Гон, добровольно явившийся в токийскую прокуратуру в понедельник, арестован, передает ТАСС.
Nissan также подтвердила, что намеревается требовать увольнения Гона и директора Грега Келли. Последний, по данным компании, помогал Гону скрывать данные о доходах.
Ранее в понедельник газета Asahi сообщила, что Карлосу Гону грозит арест по обвинения в финансовых нарушениях. Топ-менеджер якобы явился в токийскую прокуратуру с повинной.
В сообщении Nissan говорится, что компания получила информацию от внутреннего источника и провела расследование, с целью установить нарушения со стороны Гона и Келли.
Значительные объемы вознаграждения Гона много лет вызывали нарекания, пишет агентство Bloomberg. Больше всего споров было во Франции, где как директору Renault ему выплачивали около $9 млн в год.
Акционеры Renault в прошлом отказывались одобрять подобные выплаты. Эти инциденты способствовали принятию во Франции закона, согласно которому решения акционеров об оплате труда топ-менеджеров являются обязательными.
64-летний Карлос Гон, родившийся в Бразилии в ливанской семье, является одним из самых известных топ-менеджеров мирового автомобилестроения. Два десятилетия назад он спас Nissan от краха за счет резкого сокращения расходов и других изменений. Гон был одним из архитекторов альянса между Renault, Nissan и Mitsubishi, а также активно выступал за расширение партнерства с другими автопроизводителями, включая «АвтоВАЗ», германский Daimler и китайский Dongfeng.
Руководящие посты в Renault занимает с конца 1996 года. В 1999 году, когда Renault и Nissan стали стратегическими партнерами, был переведен в японскую компанию на должность директора по производству, а годом позже стал ее президентом и гендиректором. С 2005 года параллельно совмещает должности президента и гендиректора Renault, а с 2009 года также возглавляет ее совет директоров. В декабре 2016 года был избран председателем совета директоров Mitsubishi.
В апреле 2017 года Гон передал полномочия CEO Nissan Хирото Саикаве, но остался во главе совета директоров.
В 2013-2016 годах Карлос Гон возглавлял совет директоров «АвтоВАЗа».
BFM.RU: последние новости
ГИБДД вводит новые свидетельства о регистрации машин Снег и мороз не помеха: дорожникам разрешили менять асфальт в непогоду «Лукойл» присоединился к соглашению по стабилизации рынка топлива в России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России взлетят цены на автомобили64
Россияне выбрали лучший автомобиль90
Смертельный отпуск: молодожены погибли в ДТП134
Есть ли будущее у марки «Лада»?
Тест-драйв KIA Ceed третьего поколения
Видео
04:37
Козак нашел «много безобразий» на АЗС"
Автоновости Другое
01:22
Грузовик протаранил ТЦ в Иркутске
ДТП
01:14
В ДТП погиб чемпион мира
ДТП В мире
00:37
Задержан виновник ДТП на «дьявольском» Mercedes
ДТП
01:20
«Скучающие мажоры» сбросили Mercedes в реку
Бортжурнал
00:40
Мгновенное наказание за езду по «встречке»
ДТП
00:58
Известный ингушский телеведущий погиб в автокатастрофе
ДТП
01:01
Россияне выбрали лучший автомобиль
Автоновости Автоспорт
00:58
Штрафы ГИБДД начнут списывать автоматически
Автоновости
01:04
Bentley подключат к высокоскоростной сети
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение