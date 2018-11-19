Арестован глава Nissan Motor Карлос Гон

СМИ: в Японии арестован глава совета директоров Nissan Motor Карлос Гон

Легендарного менеджера, главу Nissan Renault , арестовали в Японии по подозрению в уклонении от налогов. Nissan не исключает, что Гона отправят в отставку, и утверждает, что уличила его в использовании активов компании в личных целях

Японский автомобилестроительный концерн Nissan Motor Co. в понедельник подтвердил, что Карлос Гон, возглавляющий ее совет директоров, много лет занижал данные о личном доходе.

«Гон использовал компанию в личных целях», — цитирует пресс-релиз Nissan «Интерфакс».

Между тем японская газета Yomiuri пишет, что Карлос Гон, добровольно явившийся в токийскую прокуратуру в понедельник, арестован, передает ТАСС

Nissan также подтвердила, что намеревается требовать увольнения Гона и директора Грега Келли . Последний, по данным компании, помогал Гону скрывать данные о доходах.

Ранее в понедельник газета Asahi сообщила, что Карлосу Гону грозит арест по обвинения в финансовых нарушениях. Топ-менеджер якобы явился в токийскую прокуратуру с повинной.

В сообщении Nissan говорится, что компания получила информацию от внутреннего источника и провела расследование, с целью установить нарушения со стороны Гона и Келли.

Значительные объемы вознаграждения Гона много лет вызывали нарекания, пишет агентство Bloomberg . Больше всего споров было во Франции, где как директору Renault ему выплачивали около $9 млн в год.

Акционеры Renault в прошлом отказывались одобрять подобные выплаты. Эти инциденты способствовали принятию во Франции закона, согласно которому решения акционеров об оплате труда топ-менеджеров являются обязательными.

64-летний Карлос Гон, родившийся в Бразилии в ливанской семье, является одним из самых известных топ-менеджеров мирового автомобилестроения. Два десятилетия назад он спас Nissan от краха за счет резкого сокращения расходов и других изменений. Гон был одним из архитекторов альянса между Renault, Nissan и Mitsubishi , а также активно выступал за расширение партнерства с другими автопроизводителями, включая «АвтоВАЗ» , германский Daimler и китайский Dongfeng.

Руководящие посты в Renault занимает с конца 1996 года. В 1999 году, когда Renault и Nissan стали стратегическими партнерами, был переведен в японскую компанию на должность директора по производству, а годом позже стал ее президентом и гендиректором. С 2005 года параллельно совмещает должности президента и гендиректора Renault, а с 2009 года также возглавляет ее совет директоров. В декабре 2016 года был избран председателем совета директоров Mitsubishi.

В апреле 2017 года Гон передал полномочия CEO Nissan Хирото Саикаве, но остался во главе совета директоров.

В 2013-2016 годах Карлос Гон возглавлял совет директоров «АвтоВАЗа».