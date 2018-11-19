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«АвтоВАЗ» готовит «нулевой» вариант Lada XRAY
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«АвтоВАЗ» готовит «нулевой» вариант Lada XRAY 

Car.ru 6 часов назад
Фото: Андрей Холмов/ТАСС
Самая бюджетная версия Lada XRAY получила заводской индекс E0.
От базовой комплектации машина отличается колесными дисками в 15 дюймов, дверными ручками черного цвета без окраски. Кроме того, в конструкции не предусмотрены противотуманные огни.
На автомобиле установлен двигатель на 1,6 литра и мощностью в 160 лошадиных сил. В качестве трансмиссии будет использована заводская механическая коробка передач.
Пока «АвтоВАЗ» не анонсировал цены на Lada XRAY в комплектации E0 и сроки поступления ее в продажу. Стоимость же текущих модификаций XRAY колеблется от 630 до 891 тысячи рублей.
Следует отметить, что спрос на Lada XRAY падает по сравнению с предыдущим годом. Например, в октябре было реализовано 2715 единиц данной модели. В тоже время за аналогичный отрезок 2017 года покупатели приобрели 3084 автомобиля.
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