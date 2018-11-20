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«Умер» первый крупный оператор каршеринга в России
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«Умер» первый крупный оператор каршеринга в России 

Car.ru 4 часа назад
Фото: car.ru
В середине ноября текущего года крупное каршеринговое агентство EasyRide официально заявило о прекращение своей рабочей деятельности.
Задолжав своим основным партнерам сумму денежных средств в размере 30 миллионов рублей руководители компании приняли решение о прекращение деятельности, сократив весь штат сотрудников и выставив транспортные средства компании на продажу.
Основным кредитором компании выступал дилерский центр Major, который теперь несет серьезные убытки. Свою рабочую деятельность компания по предоставлению в аренду машин начала в 2011 году.
Грандиозное открытие компании, низкие цены и высокий сервис обслуживания подкупили клиентов. Основной парк компании представляли кроссоверы Renault Kaptur, на момент открытия было доступно 150 автомобилей, а через несколько месяцев работы парк увеличился до 200 экземпляров.
Но, несмотря на это противостоять схватку с конкурентами руководителям компании не удалось. Количество клиентов сократилось до минимума, несмотря на лояльное отношение и постепенно компания начала работать себе в убыток. Не в силах платить по кредиторским обязательствам руководители компании объявили о закрытии и продаже всех единиц транспортных средств, которая должна покрыть имеющиеся задолженности.
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