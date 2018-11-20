Все модели Volvo подорожают с 1 января

Автомобили Volvo подорожают с 1 января

С 1 января 2019 года все представленные в России модели Volvo подорожают.

Как сообщила во вторник пресс-служба компании, в среднем стоимость автомобилей увеличится на 1,9%, а цены на опции и доппакеты вырастут на 4%. В результате автомобили подорожают на 12 тыс. — 107 тыс. рублей, а сильнее всего это скажется на кроссоверах ХС90, XC60 и вседорожном универсале V90 Cross Country.

Согласно скорректированному прайс-листу, с наступлением нового года цены на S90 будут начинаться от 2,84 млн, V90 Cross Country — от 3,324 млн рублей, XC60 — от 3,245 млн рублей, XC90 — от 4,279 млн рублей, а самый дорогой вариант флагманского кроссовера XC90 Excellence обойдется 8,67 млн рублей. Также изменится стоимость V40 Cross Country (от 1,904 млн рублей) и XC40 (от 2,253 млн рублей).

В Volvo подчеркнули, что в январе также изменится линейка двигателей для некоторых моделей. В частности, S90 получит дизельный агрегат D5 (235 л.с., полный привод), а V40 Cross Country лишится 245-сильного мотора T5. Кроме того, стало известно, что V40 Cross Country будет снят с производства в середине 2019 года и покинет рынок.