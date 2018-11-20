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Объявлены цены на обновленный X-Trail
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Названа стоимость нового Nissan X-Trail 

Рамблер + ещё 2 4 часа назад
Фото: Motor.ru
Новые внедорожники Nissan X-Trail будут представлены в 10 комплектациях, а их минимальная стоимость составит 1,574 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба японской компании.
Новые X-Trail могут быть оснащены по выбору одним из трех вариантов двигателя: дизельным объемом 1,6 литра и мощностью 130 лошадиных сил, двухлитровым 144-мощным бензиновым либо также бензиновым, но объемом 2,5 литра и мощностью 171 л.с.
При создании новой версии X-Trail в Nissan учли характерные для России климатические условия. По этим причинам в новых X-Trail появились, например, подогрев руля и задних сидений.
Учли в компании и предпочтения российских автомобилистов, улучшив подвеску, шумоизоляцию и рулевое управление.
Среди новых опций X-Trail в Nissan упомянули интеллектуальную систему остановки перед препятствием, функцию автоматического открытия двери багажника, а также систему помощи при экстренном торможении.
Цены на новый Nissan X-Trail стартуют от 1,574 миллиона рублей, а рекомендуемой розничной ценой «самой богатой» комплектации в компании назвали 2,234 миллиона.
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