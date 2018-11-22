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Кроссовер Subaru Crosstrek Hybrid не оправдал ожиданий 

Car.ru + ещё 7 22 ноября 2018
Фото: Car.ru
Руководители автомобильной компании представили обновленную модель Subaru Crosstrek Hybrid.
Основным отличием модели является то, что помимо стандартного бензинового двигателя, автомобиль может работать от подзаряжаемой гибридной батареи. Официальная презентация новой модели произошла на автосалоне в США. Более того, сразу после презентации автомобиль появился на американском рынке. Итоговая стоимость базовой комплектации 34 998$ и сумму доставки машины до владельца 980$.
По предварительным заявлениям производителей на электрической батареи машина должна была проезжать до 40 километров, без дополнительного подзаряда. Но, как показывает практика максимальное расстояние, которое при электрической работе двигателя преодолеет автомобиль не более 25 километров.
Внешняя отделка машины и отделка салона так же разочаровали экспертов, которые утверждают об использование дешевых материалов, не отличающихся высоким качеством. От предыдущей модели гибрид отличается измененной решеткой радиатора.
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