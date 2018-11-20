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Subaru представила первый подзаряжаемый гибрид
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Subaru представила первый подзаряжаемый гибрид 

Motor.ru + ещё 2 4 часа назад
Фото: Motor.ru
Японская фирма Subaru рассекретила в США подзаряжаемый гибрид на базе модели Crosstrek. Под этим названием там продается кроссовер XV, который по сути является «приподнятой» версией хэтчбека Impreza.
В состав гибридной силовой установки входит привычная субаровская комбинация: «оппозит» объемом 2,0 литра, вариатор Lineartronic и система симметричного полного привода, которые дополнили парой электромоторов. Один выполняет роль стартера, но также может подзаряжать тяговую батарею от двигателя. Второй, мощностью 118 лошадиных сил, приводит колеса в гибридном и чисто электрическом режиме движения. Он же подзаряжает батарею при торможении в режиме рекуперации.
Для гибрида двухлитровый двигатель слегка дефорсировали — мощность снижена со 152 до 137 лошадиных сил. Кроме того, для него разработана новая тормозная система, которая автоматически распределяет тормозное усилие между рабочими тормозными механизмами и электромотором, работающим в режиме генератора.
Литий-ионная батарея ёмкостью 8,8 кВт⋅ч размещена под полом багажного отсека: из-за этого его объем сократился с 588 до 450 литров. Запас хода в чисто электрическом режиме составляет 27 километров. Кстати, у Toyota Prius Prime при такой же ёмкости батареи запас хода в полтора раза больше и составляет 40 километров.
В чисто электрическом режиме Crosstrek Hybrid способен разогнаться до 104 километров в час. Несмотря на прибавку массы в 258 килограммов, электрическая «надбавка» сделала гибрид динамичнее аналогичного кроссовера с чисто бензиновым силовым агрегатом: время разгона до 100 километров в час у него меньше на секунду.
Внешние отличия гибрида невелики, но они есть. В палитре цветов появился нежно-голубой перламутр, внутри фар установлены голубые кольца, а в решетке радиатора и на бамперах — металлизированные вставки.
В интерьере — новая отделка из кожи контрастных оттенков (серого и темно-синего) с голубой прострочкой, а также синие вставки на панели приборов и дверях. Кроме того, гибрид получил электромеханический «ручник» с кнопкой, тогда как у обычного кроссовера — по-прежнему традиционный рычаг стояночного тормоза.
Премьера новой модификации состоится на автосалоне в Лос-Анджелесе. К американским дилерам Subaru гибридный кроссовер поступит в конце этого года по цене от 34 995 долларов (2 310 000 рублей). Аналогичный кроссовер с традиционным бензиновым двигателем объемом 2 литра и вариатором стоит в США от 22 795 долларов (1 505 000 рублей). В Северной Америке продаются машины местного производства, выпущенные на заводе Subaru в Индиане. На российский рынок поставляются кроссоверы XV японского производства. Цены на двухлитровые машины с вариатором начинаются от 1 899 000 рублей, но предлагается и версия с мотором 1.6 за 1 659 000 рублей.
Гибридной модификацией располагал и Subaru Crosstrek прошлого поколения, но это был традиционный гибрид без возможности подзарядки.
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