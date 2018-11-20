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В России прописался еще один «кореец»
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Российскую прописку получила еще одна корейская машина 

CarClub 4 часа назад
Фото: Genesis
Корейский гигант Hyundai-Kia верен традиции переносить в Россию сборку всех продающихся у нас машин. Последней новинкой стал седан Genesis G70 — конкурент «трешки» BMW и Infiniti Q50. Его выпуск налажен на калининградском «Автоторе».
«Семидесятая» модель — самая компактная из трех «Дженезисов» и самая молодая. Два других представителя бренда получили российскую прописку раньше: флагманский Genesis G90 — с октября 2016 года, представитель бизнес-класса G80 — с января 2017-го. Они пришли на смену моделям Hyundai Equus и Genesis соответственно.
Genesis G70 продается в России только с полным приводом, 8-ступенчатым автоматом и двухлитровым турбомотором. Последний в зависимости от исполнения развивает 197 или 247 л.с. Пять комплектаций покрывают ценовой диапазон от 1 999 000 до 2 899 000 рублей.
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