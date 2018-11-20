Доработанный Mitsubishi Pajero Sport стал российским

В нашей стране будет производиться Mitsubishi Pajero Sport с дизельным мотором

В Калуге начался выпуск нового Pajero Sport.

Продажа модели у официальных дилеров начнется уже в конце текущего года. Купить транспортное средство в минимальной комплектации каждый желающий сможет за 2,3 миллиона рублей.

Новый дизельный Pajero Sport оснастили довольно широким набором дополнительных возможностей, которыми ранее обладали только бензиновые автомобили, поставка которых осуществляется из Таиланда. Теперь и дизельный внедорожник обладает напольной консолью с USB-разъемом, розеткой 220В, улучшенной приборной доской, подсветкой всех зеркал.

Новая модификация имеет рядный 4-х цилиндровый двигатель V2.4 мощностью 181 лошадиная сила, 6-ти ступенчатую механику или 8-ми ступенчатый автомат, систему полного привода.