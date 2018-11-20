Доработанный Pajero Sport стал российским

Доработанный Mitsubishi Pajero Sport стал российским

На заводе Mitsubishi Motors в Калуге стартовала сборка обновленного внедорожника Pajero Sport. Правда, только с дизельным двигателем, но зато обещано, что такие внедорожники получат новые опции, которые ранее предлагались только для бензиновых версий.

Mitsubishi Pajero Sport , который уже начал сходить с калужского конвейера, оснащается 2,4-литровым дизелем, развивающим 181 л.с. и 430 Нм крутящего момента, доступных с 2 500 об/мин. Внедорожники отечественной сборки будут комплектоваться либо 6-ступенчатой механической КПП, либо 8-диапазонным автоматом. Система полного привода всем версиям положена по умолчанию.

Официально заявлено, что с началом российского производства дизельные Pajero Sport будут снабжаться и новыми опциями. В их числе названы, к примеру, 220-вольтовая розетка, напольная консоль с мягкими боковыми вставками и USB-разъемом для зарядки гаджетов задних пассажиров, зеркала в солнцезащитных козырьках с подсветкой, а также дисплей щитка приборов с улучшенной графикой.

Mitsubishi Pajero Sport, выпущенные в Калуге, появятся в дилерских шоу-румах в декабре нынешнего года. Цена на внедорожник с дизельным мотором начинается с отметки в 2 339 000 рублей.

В арсенале "Паджеро Спорт" есть и бензиновый мотор, который при объеме 3,0 л развивает 209 л.с. и 279 Нм крутящего момента. Внедорожник с этим мотором комплектуется только 8-ступенчатым автоматом и продается лишь в двух топовых комплектациях по цене от 2 897 000 рублей.