Стритрейсера-мажора прогнали из России

Суд постановил выдворить из России участника «гонок на Gelandwagen»

Таджикистанец Абдувахоб Маджидов будет выдворен из России за экстремистскую деятельность и угрозу общественному порядку. Он, его отец и братья лишены российских паспортов за предоставление ложной информации при получении гражданства РФ. Маджидов стал известен после того, как в Москве за рулем Gelandewagen в течение нескольких часов уходил от полицейских и грубо нарушал ПДД. После приговора суда к 300 часам обязательных работ юноша продолжил ездить по столице без прав.

Замоскворецкий суд Москвы признал законным решение МВД России выдворить из страны гражданина Таджикистана Абдувахоба Маджидова, который два года назад, находясь за рулем Gelandewagen, вместе с друзьями устроил «заезд» в столице и уходил от полицейских. Об этом сообщила пресс-секретарь Замоскворецкого суда Лиана Ахмедова.

Таким образом, суд отказал Маджидову в удовлетворении исковых требований и не позволил ему оспорить решение МВД.

Еще в июле этого года на основе информации о пребывании в Москве иностранцев, причастных к экстремистской деятельности, МВД утвердило решение о нежелательности пребывания Маджидова на территории России. Было признано, что молодой человек представляет угрозу общественному порядку и основам конституционного строя в стране.

По данным следствия, он также агитировал общественность против действующего правительства и правоохранительных органов и не соблюдал законы РФ.

Кроме того, правоохранители выяснили, что отец Маджидова заведомо предоставил ложные сведения при получении им российского гражданства. В результате российские паспорта самого Маджидова, его братьев и отца были признаны недействительными.

Молодого человека признали виновным в нарушении правил въезда в РФ и проживания в стране и назначили штраф в размере пяти тыс. рублей, сообщает ФАН.

Маджидов «прославился» в России тем, что участвовал в гонках «золотой молодежи» на Gelandewagen и нарушал ПДД, в частности водил машину без прав.

Двигаясь по Ленинскому проспекту в сторону МКАД, на глазах полицейских они грубо нарушили правила ПДД, а когда правоохранители попытались их задержать, стали уходить на машине, разогнавшись до 250 км/ч. Иномарка пересекала двойные сплошные, выезжала на газоны у студенческого общежития МГУ

При этом участники «заезда» вели видеозапись происходящего и транслировали ее в социальных сетях. На записи слышно, как молодые люди оскорбляют сотрудников полиции и смеются.

Маджидов был за рулем Gelandewagen, вместе с ним в салоне находились сам Руслан Шамсуаров, Виктор Усков , Магомед Тетерашвили и известная уличная гонщица и неплательщица автомобильных штрафов Мара Багдасарян

Несмотря на то что водитель автомобиля явно грубо нарушил ПДД, сотрудники ДПС ограничились лишь двумя протоколами: за отказ остановиться и за езду без номеров.

Спустя несколько дней начальник ГУ МВД по Москве Анатолий Якунин заявил, что пора покончить с беспределом «золотой молодежи» на дорогах столицы, и потребовал завести против молодых людей уголовное дело за неповиновение сотрудникам полиции.

Он также сообщил, что необходимо выяснить, почему сотрудники ДПС так мягко обошлись с нарушителями.

После этого СК России возбудил уголовное дело об оскорблении представителей власти и угрозе применения насилия в отношении представителей власти.

При этом Тетерашвили удалось скрыться от правоохранителей. Вскоре сотрудники МВД обнаружили, что молодой человек находится на Северном Кавказе у родственников. Они вылетели на место его предполагаемого местонахождения, но самого беглеца там не застали. Правоохранители побеседовали с семьей подозреваемого и убедили их в том, что ему необходимо сдаться полиции.

Осенью того же года Гагаринский суд Москвы приговорил Шамсуарова и Ускова к 300 часам обязательных работ. При этом с них были сняты обвинения в угрозе применения насилия в отношении полицейских. Водителя Маджидова суд полностью оправдал. Тем не менее еще до этого, в июле 2016 года он был лишен водительских прав и приговорен к обязательным работам.

Прокурор требовал назначить реальное наказание для подсудимых в виде лишения свободы от двух лет и больше. Он также отмечал, что Усков совершил преступление, когда уже находился под следствием.

Обвиняемые своей вины не признали. Шамсуаров заявил, что конфликт спровоцировали сами автоинспекторы — якобы они кинули жезл в машину его подруги.

Багдасарян по делу проходила как свидетель, Тетерашвили все же удалось скрыться от следствия.

Кроме того, суд постановил арестовать внедорожник Mercedes-Benz G63 AMG. Автомобиль был передан в Росимущество , а затем выставлен на торги. Росимущество просило за него 5, 276 млн рублей. Предполагалось, что, если на лот не найдется покупателей, его цена будет постепенно снижаться. Тем не менее в январе нынешнего года стало известно, что машина до сих пор не продана, а цена на нее поднялась до 6, 068 млн руб.

В том же месяце Маджидова вновь задержали в столице в связи с грубыми нарушениями ПДД. Молодой человек попал в ДТП, а когда правоохранители прибыли на место, то выяснили, что его документы были оформлены на другое имя. Осенью 2018 года мировой суд назначил Маджидову десять суток административного ареста за вождение без прав.