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Пять причин любить и ненавидеть Skoda Yeti
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Пять причин любить и ненавидеть Skoda Yeti 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Над созданием легкого внедорожника небольшого размера на основе Volkswagen Polo в компании Skoda задумывались еще начиная с 2004 года.
Концепт, названный Yeti, на автосалоне 2005 года в Женеве был представлен как экспериментальный образец, не планируемый к запуску в серийное производство. Но полученные положительные характеристики дали создателям толчок для размышлений о выпуске серийной модели автомобиля, что и случилось в 2009 году.
Инженеры компании были вынуждены внести ряд изменений, по сравнению с первоначальной задумкой. Планируемая к использованию платформа от Fabia/Polo имеет слишком маленький размер. Поэтому решено было остановиться на Volkswagen PQ35, на платформе от которого на сегодняшний день производятся еще несколько моделей автомобилей.
Силовая установка автомобиля представляет собой два варианта двигателей: объемом 1,2 либо 1,8 литра, с которыми поставляется автоматическая коробка передач в семь ступеней, либо механическая в 6 ступеней.
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