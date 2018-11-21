Автошколы предупредили о росте цен на обучение

Автошколы подорожают из-за роста цен на бензин

В начале 2019 года обучение в российских автошколах подорожает в среднем на десять процентов из-за роста цен на бензин и услуги ЖКХ. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на экспертов и участников рынка.

Член Национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей Александр Лыткин заявил газете, что цены в автошколах не вырастут только в том случае, если правительство повлияет на нефтяников, а стоимость «коммуналки» останется прежней.

Президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева пояснила, что в 2019 году вырастут траты автошкол на электричество и бензин для учебных машин.

По мнению главы НП «Гильдия автошкол» Сергея Лобарева , формально стоимость обучения может не измениться, но учеников попросят отдельно оплатить расходы на бензин и часы занятий по вождению.

По данным Росстата, за январь — май 2018 года цены на бензин выросли на 7,3 процента. Для решения проблемы кабмин 1 июня снизил акцизы на дизель и бензин. После 4 июня цены начали падать. По информации РБК, правительство также договорилось с нефтяниками о сдерживании цен с 1 июня, и эта договоренность до сих пор действует.

В правительстве пригрозили ввести запретительные пошлины на нефть и нефтепродукты, если не удастся договориться о сдерживании внутренних цен на сложившемся уровне. «Коммерсант» писал, что нефтяники все же нашли способ повысить стоимость топлива на своих АЗС: они сокращают или вообще отменяют скидки для корпоративных клиентов по топливным картам. К корпоративным клиентам относятся и автошколы.

В сентябре литр АИ-95 в среднем по стране стоил 44,59 рубля, АИ-92 — 41,44 рубля. По данным «Известия», в октябре литр АИ-92 обходился в среднем в 41,6 рубля.

Из-за роста НДС с 18-и до 20 процентов власти решили поднять плату за услуги ЖКХ на 1,7 процента с 1 января 2019 года. С 1 июля тарифы будут дополнительно проиндексированы на 2,4 процента к январю.