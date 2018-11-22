Росстат сообщил о росте цен на дизтопливо на АЗС России

Росстат указывает, что с 12 по 19 ноября цена на дизтопливо на российских АЗС выросла на 1 рубль. Об этом говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что цена возросла с 45,29 рубля за литр до 46,29 рубля за литр.

Вместе с этим цена на бензин в среднем сохранились на уровне 12 ноября, составив 43,47 рубля за литр.

По данным Росстата на 19 ноября, стоимость бензина марки Аи-92 снизилась на 1 копейку, до 41,54 рубля за литр, Аи-95 — сохранилась на уровне 44,83 рубля за литр, марки Аи-98 — выросла на 1 копейку и составила 50,27 рубля за литр.

Ранее вице-премьер Дмитрий Козак доложил президенту России Владимиру Путину о стабилизации ситуации на рынке нефтепродуктов в стране.