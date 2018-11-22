Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Росстат сообщил о росте цен на дизтопливо на АЗС России 

RT на русском + ещё 10 1 час назад
Росстат указывает, что с 12 по 19 ноября цена на дизтопливо на российских АЗС выросла на 1 рубль. Об этом говорится на сайте ведомства.
Отмечается, что цена возросла с 45,29 рубля за литр до 46,29 рубля за литр.
Вместе с этим цена на бензин в среднем сохранились на уровне 12 ноября, составив 43,47 рубля за литр.
Путин впервые высказался о росте цен на бензин
По данным Росстата на 19 ноября, стоимость бензина марки Аи-92 снизилась на 1 копейку, до 41,54 рубля за литр, Аи-95 — сохранилась на уровне 44,83 рубля за литр, марки Аи-98 — выросла на 1 копейку и составила 50,27 рубля за литр.
Ранее вице-премьер Дмитрий Козак доложил президенту России Владимиру Путину о стабилизации ситуации на рынке нефтепродуктов в стране.
21 ноября НСН сообщала, что глава аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов рассказал о риске закрытия независимых АЗС в России.
RT на русском: последние новости
Топливный союз предупредил о риске закрытия независимых АЗС в России Эксперт оценил прогноз о последствиях запуска «Турецкого потока» для Украины Пробки в Москве достигли 9 баллов
Григорий Баженов , Владимир Путин , Дмитрий Козак , Росстат , Автоновости , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Женщина выжила после «внутреннего обезглавливания»
Мать «пьяного мальчика» заявила об угрозах6
Камера смотрит в карман: новая «разводка» на трассах1
АЗС вызвались продавать бензин по 30 рублей165
Skoda Karoq все же появится в России
Видео
04:37
Козак нашел «много безобразий» на АЗС"
Автоновости Другое
00:41
АЗС вызвались продавать бензин по 30 рублей
Автоновости В мире
05:00
Российским таксистам запретили иконки и четки
Автоновости
00:39
Китаец на мотороллере попал под два грузовика и уцелел
ДТП
00:42
Китаец въехал в толпу и убил детей
ДТП
01:22
Грузовик протаранил ТЦ в Иркутске
ДТП
01:17
В России резко выросли продажи Bentley
Бортжурнал
01:14
В ДТП погиб чемпион мира
ДТП В мире
00:32
В России возникла новая проблема с бензином
Автоновости
00:37
Задержан виновник ДТП на «дьявольском» Mercedes
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение