Завершаются испытания УАЗ Патриот c «автоматом»

Завершаются испытания внедорожника УАЗ Патриот c «автоматом»

УАЗ завершает испытания внедорожника «УАЗ Патриот» с автоматической коробкой передач. Об этом изданию «Авторевю» рассказал представитель компании Sollers . Автомобиль проходит испытания во всех режимах — от «города» и «трассы» до тяжелого бездорожья. В критических режимах работы трансмиссия проявила себя достойно, следовательно, внедорожный потенциал «Патриот» сохранит.

Chevrolet. На машину будут ставить французский шестиступенчатый «автомат» Punch Powerglides 6L50. Эта трансмиссия разработана совместно с концерном General Motors и предназначена для продольно расположенных силовых агрегатов. «Автомат» выпускается с 2006 года и устанавливается, например, на автомобили Cadillac

Поставки трансмиссий будут осуществляться напрямую с предприятия Punch Powerglide во французском Страсбурге. Скорее всего, автоматическую коробку получат машины в исполнениях «Оптимум», «Престиж» и «Максимум».

По предварительной информации, в продаже такие автомобили появятся в марте 2019 года. О том, на сколько увеличится цена «Патриота» с «автоматом», пока не сообщается.