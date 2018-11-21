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Завершаются испытания УАЗ Патриот c «автоматом»
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Завершаются испытания внедорожника УАЗ Патриот c «автоматом» 

Wroom.ru 5 часов назад
Фото: УАЗ
УАЗ завершает испытания внедорожника «УАЗ Патриот» с автоматической коробкой передач. Об этом изданию «Авторевю» рассказал представитель компании Sollers. Автомобиль проходит испытания во всех режимах — от «города» и «трассы» до тяжелого бездорожья. В критических режимах работы трансмиссия проявила себя достойно, следовательно, внедорожный потенциал «Патриот» сохранит.
На машину будут ставить французский шестиступенчатый «автомат» Punch Powerglides 6L50. Эта трансмиссия разработана совместно с концерном General Motors и предназначена для продольно расположенных силовых агрегатов. «Автомат» выпускается с 2006 года и устанавливается, например, на автомобили Cadillac и Chevrolet.
Поставки трансмиссий будут осуществляться напрямую с предприятия Punch Powerglide во французском Страсбурге. Скорее всего, автоматическую коробку получат машины в исполнениях «Оптимум», «Престиж» и «Максимум».
По предварительной информации, в продаже такие автомобили появятся в марте 2019 года. О том, на сколько увеличится цена «Патриота» с «автоматом», пока не сообщается.
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