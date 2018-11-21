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Во сколько оценили электромобиль из Белоруссии
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Названа предварительная цена электромобиля из Белоруссии 

CarClub 5 часов назад
Фото: autohome.com.cn
В начале минувшего лета в городе Циндао было подписано соглашение на общую сумму 560 миллионов долларов между белорусско-британским предприятием «Юнисон» и китайской компанией Zotye International Automobile Trading. Оно предусматривает создание в Белоруссии производства электромобилей.
Cборочное производство мощностью 30 тысяч электромобилей в год запустят к 2022 году. У него будет высокая степень локализации. Машины станут поставлять в страны СНГ. Основным потребителем в теории должна стать Россия. Модели, готовящиеся к производству в Белоруссии, презентовали еще зимой. Тогда предполагалось, что при наличии господдержки (какие именно субсидии введут, не уточняется) субкомпакт Zotye Е200EV (на фото) может стоить в Белоруссии от 17 тысяч долларов (около 1,13 миллиона рублей), седан Zotye Z500EV — от 22 тысяч (около 1,46 миллиона рублей).
Теперь стало известно, что белорусы решили наладить выпуск еще и электромобиля собственной разработки. Причем белорусскими должны стать, среди прочего, все компоненты силовой установки. Что это будет за модель, пока абсолютно неясно. Однако председатель президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков уже назвал его ориентировочную стоимость — 15-16 тысяч долларов (около миллиона рублей). Его сборку планируется наладить на одном из предприятий, входящих в структуру министерства промышленности страны.
Судя по полному отсутствию подробностей, проект пока существует только на бумаге.
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