Audi бросит вызов Tesla с новым e-Tron GT

Немецкая компания Audi продолжает подготовку к автосалону в Лос-Анджелесе, который стартует в конце ноября. Кроме ряда новых и обновленных моделей 2019 года, включая А6, А7 А8, электрический e-Tron и Q8, Audi также намерена продемонстрировать полностью новый концепт электрического спорткара e-Tron GT.

Представив первый тизер e-Tron GT в начале этого года, Audi заявила, что модель станет полностью электрическим концептом суперкара, который принесет электрические инновации в ее спортивную линейку Audi Sport.

По словам немецкой компании, модель представляет собой высокодинамичное четырехдверное купе, которое станет «спортивным наконечником» их электрической линейки. В нем использована технология, созданнаю в сотрудничестве с Porsche , но при этом автомобиль останется безошибочно узнаваем как Audi.

Хотя e-Tron GT, который будет представлен в Лос-Анджелесе, является лишь концептом, Audi уже подтвердила планы по созданию производственной модели к 2020 году.