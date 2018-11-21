Рассекречен новый Genesis G90

Обновленную версию седана Genesis G90 засняли практически без камуфляжа во время разгрузочных работ. Премьера флагмана марки должна состояться 27 ноября.

У рестайлинговой версии G90 заметны новые головные фары на светодиодах и новая радиаторная решетка, стилизованная под пчелиные соты.

Carscoops.com

Скорее всего, интерьер будет выполнен в стиле модели KIA Quoris. Это означает, что G90 получит полностью цифровую приборную панель, мультимедийный комплекс с сенсорным дисплеем диагональю 12,3 дюйма и интеллектуальную систему подсветки салона.

О технических характеристиках пока ничего не известно. Скорее всего, изменения будут минимальны. В России нынешняя версия Genesis G90 оснащается тремя двигателями: атмосферный шестицилиндровый мотор 3,8 мощностью 309 л.с., 370-сильный V6 3,3 литра твин-турбо и пятилитровый восьмицилиндровый атмосферник мощностью 409 л.с.

Carscoops.com

Цены на текущую версию Genesis G90 начинаются от 4 775 000 рублей.