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Рассекречен новый Genesis G90
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Рассекречен новый Genesis G90 

Car-Mania 6 часов назад
Фото: Carscoops.com
Обновленную версию седана Genesis G90 засняли практически без камуфляжа во время разгрузочных работ. Премьера флагмана марки должна состояться 27 ноября.
У рестайлинговой версии G90 заметны новые головные фары на светодиодах и новая радиаторная решетка, стилизованная под пчелиные соты.
Carscoops.com
Скорее всего, интерьер будет выполнен в стиле модели KIA Quoris. Это означает, что G90 получит полностью цифровую приборную панель, мультимедийный комплекс с сенсорным дисплеем диагональю 12,3 дюйма и интеллектуальную систему подсветки салона.
О технических характеристиках пока ничего не известно. Скорее всего, изменения будут минимальны. В России нынешняя версия Genesis G90 оснащается тремя двигателями: атмосферный шестицилиндровый мотор 3,8 мощностью 309 л.с., 370-сильный V6 3,3 литра твин-турбо и пятилитровый восьмицилиндровый атмосферник мощностью 409 л.с.
Carscoops.com
Цены на текущую версию Genesis G90 начинаются от 4 775 000 рублей.
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