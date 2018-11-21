Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Российским таксистам запретили иконки и четки 

Lenta.ru 5 часов назад
Водителям «Яндекс. Такси» запретили размещать в салоне машины любые личные вещи, включая иконки и четки. Правило, прописанное на сайте сервиса, распространяется на автомобили бизнес— и премиум-класса.
За запрет массово выступали клиенты, рассказали Tjournal в компании. Сервис пошел им навстречу, чтобы особо недовольные пассажиры не снижали рейтинг водителям.
Среди наиболее распространнных просьб клиентов также значились наличие питьевой воды, зарядки для телефона и плавная езда. Они отражены в правилах для таксистов, но не распространяются на тех, кто работает в эконом-классе.
В разговоре с клиентом Михаилом Коневым один из водителей сервиса подтвердил действие запрета, о чем тот рассказал на своей странице в Facebook. На вопрос о том, почему он крестится, проезжая мимо церкви, таксист ответил: «Бог везде, вот и крещусь. Иконы в машине запретили, а это не смогу из меня вытравить».
Последние новости
В России решили переоценить итоги Афганской войны Ховринку снесли Обвал цен на нефть вынудил власти заговорить о реформах
Автоновости , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
АЗС вызвались продавать бензин по 30 рублей114
Мать «пьяного мальчика» заявила об угрозах5
Дорожному «учителю» на Toyota отомстили за хамство4
Водителей лишают прав из-за болтов13
Медведев утвердил порядок ввоза подержанных авто в РФ3
Видео
04:37
Козак нашел «много безобразий» на АЗС"
Автоновости Другое
00:41
АЗС вызвались продавать бензин по 30 рублей
Автоновости
05:00
Российским таксистам запретили иконки и четки
Автоновости
01:22
Грузовик протаранил ТЦ в Иркутске
ДТП
01:14
В ДТП погиб чемпион мира
ДТП В мире
00:32
В России возникла новая проблема с бензином
Автоновости
00:37
Задержан виновник ДТП на «дьявольском» Mercedes
ДТП
01:20
«Скучающие мажоры» сбросили Mercedes в реку
Бортжурнал
00:40
Мгновенное наказание за езду по «встречке»
ДТП
00:58
Известный ингушский телеведущий погиб в автокатастрофе
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение