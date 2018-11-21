Ford представил вседорожный универсал Focus

Компания Ford представила на европейском рынке вседорожные хэтчбек и универсал Focus Active. Модели получили особые настройки подвески, специальные режимы работы системы контроля тяги, расширенный перечень оборудования и электронных систем безопасности.

Вседорожные версии хэтчбека и универсала Focus можно узнать по накладкам из некрашеного пластика на колесных арках, бамперах и порогах. Обе модели получили заднюю независимую многорычажную подвеску, специальные пружины, амортизаторы и стабилизаторы поперечной устойчивости. Для машин поменяли геометрию поворотных кулаков и увеличили дорожный просвет: на 30 миллиметров спереди и 34 сзади.

Селектор режимов движения Drive Mode получил два новых профиля: не допускающий чрезмерных пробуксовок Slippery (для движения по поверхностям с низким коэффициентом сцепления вроде грязи, снега и льда), а также Trail, в котором на колеса подается больше тяги и становится менее агрессивной работа антиблокировочной системы.

Гамма двигателем Ford Focus Active состоит из бензиновых и дизельных моторов EcoBoost и EcoBlue. Трехцилиндровые агрегаты 1.0 (85, 100 и 125 сил) и 1.5 (150 и 182 силы) могут отключать один цилиндр при малых нагрузках. Дизели объемом 1,5 и 2,0 выдают 95, 125 и 150 лошадиных сил. Сочетаться моторы могут с шестиступенчатой механической трансмиссией или новым восьмидиапазонным «автоматом» с функцией адаптивного переключения и поворотной «шайбой».