Россияне стали реже садиться за руль пьяными

ГИБДД заявила о резком снижении количества числа нетрезвых водителей.

Согласно статистике ведомства, с января по октябрь текущего года в стране было зафиксировано 303,7 тыс. случаев пьяной езды (статья 12.8 КоАП) и 165,6 тыс. отказов от медицинского освидетельствования (статья 12.26 КоАП). Для сравнения, за тот же период 2017 года выло выявлено на 9,9% больше нарушений по этим статьям.

Снижается и количество пьяных аварий, подчеркнули в Госавтоинспекции. В этом году произошло 12,7 тыс. таких ДТП, что на 9,4% меньше прошлогоднего показателя. Число дорожных происшествий с водителями, которые имели признаки опьянения, но отказались от медосвидетельствования, снизилось на 11,4%, до 3 тыс. случаев.

Как сообщал "Авторамблер", ранее ГИБДД предложила внести поправки в ст. 12.8 КоАП РФ, которые позволят привлекать к ответственности не только пьяных водителей и наркоманов, но также и тех, кто употребляет медикаменты за рулем. Под запретом могут оказаться такие лекарства, как димедрол, фенобарбитал и даже корвалол.