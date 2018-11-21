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Дороги в России разделили по классам обслуживания 

News.ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Глава правительства Дмитрий Медведев подписал постановление «Об утверждении Правил определения основных параметров дорожного движения и ведения их учета». Документ, в частности, разделяет российские дороги по классам обслуживания.
Согласно тексту, под основными параметрами дорожного движения понимаются интенсивность, то есть, количество транспорта и пешеходов за единицу времени в одном направлении, соотношение транспортных средств различных видов, средняя скорость движения и плотность, а также пропускная способность трассы.
Определять данные параметры будут в отношении дорог I, II и III категории между населёнными пунктами. Заниматься этим должны Федеральное дорожное агенство, Росавтодор, органы власти и местного самоуправления субъектов. При этом проводить учёт необходимо не реже одного раза в год.
Кроме того, исходя из соотношения средней скорости к скорости движения по свободной трассе, дороги поделены на шесть классов обслуживания. Класс, А будут иметь дороги, на которых этот показатель больше или равен 90%. Класс B — дороги с показателем не менее 70%, класс C — более 50%, класс D — более 40%, класс E — более 33%. В последний класс — F — войдут трассы, где средняя скорость движения составляет 33% и менее от скорости по свободной дороге.
Документ был опубликован на официальном портале правовой информации. Он вступает в силу одновременно с Федеральным законом «Об организации дорожного движения».
Ранее News.ru писал, что Медведев утвердил временный порядок ввоза на территорию России подержанных праворульных автомобилей жителями Дальневосточного федерального округа. Новое правило разрешает в течение года ввезти одно транспортное средство без установки на него аппаратуры системы «ЭРА-ГЛОНАСС».
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Дмитрий Медведев , Росавтодор , Автоновости
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