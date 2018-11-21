Дороги в России разделили по классам обслуживания

Глава правительства Дмитрий Медведев подписал постановление «Об утверждении Правил определения основных параметров дорожного движения и ведения их учета». Документ, в частности, разделяет российские дороги по классам обслуживания.

Согласно тексту, под основными параметрами дорожного движения понимаются интенсивность, то есть, количество транспорта и пешеходов за единицу времени в одном направлении, соотношение транспортных средств различных видов, средняя скорость движения и плотность, а также пропускная способность трассы.

Определять данные параметры будут в отношении дорог I, II и III категории между населёнными пунктами. Заниматься этим должны Федеральное дорожное агенство , Росавтодор, органы власти и местного самоуправления субъектов. При этом проводить учёт необходимо не реже одного раза в год.

Кроме того, исходя из соотношения средней скорости к скорости движения по свободной трассе, дороги поделены на шесть классов обслуживания. Класс, А будут иметь дороги, на которых этот показатель больше или равен 90%. Класс B — дороги с показателем не менее 70%, класс C — более 50%, класс D — более 40%, класс E — более 33%. В последний класс — F — войдут трассы, где средняя скорость движения составляет 33% и менее от скорости по свободной дороге.

Документ был опубликован на официальном портале правовой информации. Он вступает в силу одновременно с Федеральным законом «Об организации дорожного движения».

Ранее News.ru писал, что Медведев утвердил временный порядок ввоза на территорию России подержанных праворульных автомобилей жителями Дальневосточного федерального округа. Новое правило разрешает в течение года ввезти одно транспортное средство без установки на него аппаратуры системы «ЭРА-ГЛОНАСС».