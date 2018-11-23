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МВД решило отменить госпошлину на выдачу автомобильных номеров 

Рамблер + ещё 28 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Пошлина за выдачу водителям автомобильных номеров будет отменена, сообщает «Парламентская газета».
Соответствующий законопроект подготовило Министерство внутренних дел. Изменения коснутся Налогового кодекса, а именно исключат из него упоминание о необходимости уплаты государственной пошлины за выдачу номеров при регистрации транспортного средства.
Таким образом в МВД намерены согласовать действующее законодательство с меняющимися правилами регистрации машин. С лета будущего года ГИБДД будет лишь присваивать им регистрационные номера, а изготавливать и выдавать водителям знаки — автодилеры.
Кроме того, в ведомстве напоминают, что пошлина за выдачу свидетельства о регистрации транспортного средства, в котором отражены сведения о присвоении номера, уже есть. Поэтому в пошлине за выдачу номера нет необходимости.
ГИБДД , МВД , Парламентская газета , Автоновости
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