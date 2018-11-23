МВД решило отменить госпошлину на выдачу автомобильных номеров

Пошлина за выдачу водителям автомобильных номеров будет отменена, сообщает « Парламентская газета ».

Соответствующий законопроект подготовило Министерство внутренних дел . Изменения коснутся Налогового кодекса, а именно исключат из него упоминание о необходимости уплаты государственной пошлины за выдачу номеров при регистрации транспортного средства.

Таким образом в МВД намерены согласовать действующее законодательство с меняющимися правилами регистрации машин. С лета будущего года ГИБДД будет лишь присваивать им регистрационные номера, а изготавливать и выдавать водителям знаки — автодилеры.

Кроме того, в ведомстве напоминают, что пошлина за выдачу свидетельства о регистрации транспортного средства, в котором отражены сведения о присвоении номера, уже есть. Поэтому в пошлине за выдачу номера нет необходимости.