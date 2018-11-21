Автомобильное топливо подорожало на независимых АЗС Петербурга

Цены на бензин и дизельное топливо независимых АЗС в Санкт-Петербурге с 12 по 19 ноября изменились на заправках "Шелл Нефть" и "Несте". Так стоимость 1 литра бензина "Шелл Нефть" марки АИ-92 повысилась на 6 копеек, АИ-95 — на 2 копейки и дизельного топлива — на 8 копеек, у "Несте" 1 литр дизельного топлива подешевел на 12 копеек, следует из результатов мониторинга розничных цен на автомобильное топливо УФАС по Санкт-Петербургу.

31 октября правительство РФ поручило ФАС проводить ежедневный мониторинг отпускных цен в оптовом и розничном сегменте рынка автомобильных бензинов и дизельного топлива. В рамках поручения ФАС России Санкт-Петербургское УФАС приступило к ежедневному мониторингу с 12 ноября. Поступающая информация направляется в Центральный аппарат ФАС России.

"На заправках независимых операторов изменение цен незначительное. На заправках "Несте" дизельное топливо подешевело на 12 копеек; "Шелл Нефть" — на 6 копеек подорожал АИ-92, на 2 копейки — АИ-95 и на 8 копеек — дизельное топливо", — сообщили в пресс-службе ведомства.

"Газпром нефть", "Сургутнефтегаз", Санкт-Петербургское УФАС России проводит мониторинг розничных цен на бензин и дизельное топливо семи операторов нефтяных компаний, среди них ВИНК: "Лукойл" "Роснефть" и независимые АЗС: "ПТК", "Несте Санкт-Петербург" и "Шелл Нефть". Иные АЗС в мониторинге не учитываются, так как их доля на рынке по количеству заправок, и по объемам продаж составляет менее 2,5%.

Прогнозируемый рост

С учетом контролируемого роста стоимости бензина средняя розничная стоимость 1 литра бензина марки АИ-95 в Санкт-Петербурге вырастет в январе 2019 года до 44,50 рубля с 44,33 рубля в ноябре 2018 года, поделился ранее прогнозами с ТАСС президент Независимого топливного союза Павел Баженов . Дизельное топливо в Санкт-Петербурге подорожает в январе до 44,86 рубля с 44,11 рубля в ноябре, а в Ленинградской области — до 44,96 рубля с 44,21 рубля в ноябре, подсчитал Независимый топливный союз.

В конце октября правительство и нефтяники договорились, что нефтяные компании смогут повышать цены на топливо в рамках годовой инфляции.

Если заложенные в соглашении параметры будут соблюдаться, в декабре 2019 года средняя розничная стоимость 1 литра бензина марки АИ-92 в Санкт-Петербурге составит 43,61 рубля, АИ-95 — 46,98 рубля, дизельного топлива — 46,75 рубля, допускает Баженов. В Ленинградской области средняя стоимость АИ-92 составит в таком случае 43,84 рубля, АИ-95 — 47,16 рубля, дизельного топлива — 46,85 рубля.

Весной бензин в России начал стремительно дорожать на фоне роста цен на нефть и слабого рубля. Правительство приняло решение отменить повышение с 1 июля акцизов на бензин и дизельное топливо, а существующую ставку снизили — на 3 тыс. и 2 тыс. рублей за тонну соответственно.