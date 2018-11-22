Грузинский авторынок продемонстрировал увеличение продаж

За девятимесячный период текущего года в Грузии было реализовано 2,7 тысячи новых машин.

Это превышает прошлогодний показатель на 4,3%. Впервые рынок показал положительную динамику продаж за год. Возможность для осуществления такого прорыва появилась благодаря неплохому уровню роста продаж в третьем квартале текущего года. Общий процент роста продаж составил 38,7%. Хотя до этого уровень продаж был отрицательный, к примеру в первой половине года он снизился на 9%.

Лидером продаж автомобильного рынка Грузии стала Toyota производства Японии. За 9 месяцев ее уровень составил до 40% от общего количества проданных машин. Из десяти лидирующих по продажам моделей, 7 так или иначе относятся к продукции этой компании. На первом месте расположился внедорожник Land Cruiser Prado.