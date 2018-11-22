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Грузинский авторынок продемонстрировал увеличение продаж 

Car.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Car.ru
За девятимесячный период текущего года в Грузии было реализовано 2,7 тысячи новых машин.
Это превышает прошлогодний показатель на 4,3%. Впервые рынок показал положительную динамику продаж за год. Возможность для осуществления такого прорыва появилась благодаря неплохому уровню роста продаж в третьем квартале текущего года. Общий процент роста продаж составил 38,7%. Хотя до этого уровень продаж был отрицательный, к примеру в первой половине года он снизился на 9%.
Лидером продаж автомобильного рынка Грузии стала Toyota производства Японии. За 9 месяцев ее уровень составил до 40% от общего количества проданных машин. Из десяти лидирующих по продажам моделей, 7 так или иначе относятся к продукции этой компании. На первом месте расположился внедорожник Land Cruiser Prado.
Касательно других моделей автомобилей, их доля составляет не менее 10%. Среди них находится и российский автомобиль LADA, занимающий восьмую позицию в списке брендов.
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Lada , Toyota , Автоновости
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