«Нас просто выживают!» Независимые АЗС в России могут «умереть»

Представители независимых сетей АЗС во время пресс-конференции в НСН рассказали, что закреплённой правительством наценки на топливо ни на что не хватает.

В Топливном союзе заявили о вероятной смерти независимых АЗС. Это может произойти из-за установки правительством индикативного уровня мелокооптовых цен на топливо в регионах в размере 4%. Как пояснил директор и совладелец сети АЗС «Олви» Олег Бузин во время пресс-конференции в НСН, минимальная наценка должна составлять 8-9%, поскольку 4% ни на что не хватает.

«Наша минимальная наценка должна быть 8 — 9%. Это порог выживаемости! 4% не хватает ни на что. Зарплата, имущественные налоги, экологические отчисления, обучение персонала. Обо всём этом можно забыть. Для того, чтобы развиваться и просто нормально существовать в текущих условиях, необходим уровень наценки в 14 — 15%», — отметил Бузин.

При этом глава аналитического центра Независимого топливного союза (НТС) Григорий Баженов во время пресс-конференции в НСН и вовсе заявил о готовности независимых АЗС продавать бензин по цене 30 рублей за литр. Однако сделать это можно будет при условии «нормальной маржинальности».

«Независимый сектор не влияет на цены. Он пляшет от тех цен, которые ему установили. Независимому сектору можно продавать товар по любой цене. Нас устроило бы и 30 рублей за литр. Дайте только нормальную маржинальность, которая будет больше трёх рублей на литр, которая позволит зарабатывать и отправлять средства на реинвестиции, покрывать издержки амортизации и вкладываться в развитии», — отметил Баженов.

На данный момент в России в топливном секторе сложилась критическая ситуация. Об этом во время пресс-конференции в НСН рассказал президент Независимого топливного союза Павел Баженов . По его словам, это происходит из-за недальновидной экономической и налоговой политики и монопольной природы рынка.

Сложившаяся ситуация заставляет рынок независимых АЗС считать, что их попросту выживают с рынка. Об этом сообщил на пресс-конференции в НСН Олег Бузин.