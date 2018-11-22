В России приподнимут пешеходные переходы

Ведомство ожидает, что данная мера повысит безопасность на дорогах. По мнению экспертов, рельефные пешеходные переходы заставят водителей снижать скорость заранее. Вместе с тем в крупных городах они могут создать дополнительные пробки на дорогах.

Согласно оперативному обзору Научного центра безопасности дорожного движения при Министерстве внутренних дел РФ , за первые девять месяцев текущего года каждый третий наезд на пешеходов в стране совершался на «зебрах».

Нацпроект «Безопасные и качественные дороги» разработан во исполнение майских указов президента России Владимира Путина и призван снизить к 2024 году смертность в автоавариях в 3,5 раза.