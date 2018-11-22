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В России приподнимут пешеходные переходы 

Парламентская газета + ещё 1 1 час назад
Фото: PIXABAY.COM
Министерство транспорта РФ в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» рекомендовало приподнять в стране пешеходные переходы, сообщает в четверг газета «Известия».
Ведомство ожидает, что данная мера повысит безопасность на дорогах. По мнению экспертов, рельефные пешеходные переходы заставят водителей снижать скорость заранее. Вместе с тем в крупных городах они могут создать дополнительные пробки на дорогах.
Согласно оперативному обзору Научного центра безопасности дорожного движения при Министерстве внутренних дел РФ, за первые девять месяцев текущего года каждый третий наезд на пешеходов в стране совершался на «зебрах».
Нацпроект «Безопасные и качественные дороги» разработан во исполнение майских указов президента России Владимира Путина и призван снизить к 2024 году смертность в автоавариях в 3,5 раза.
Как писала ранее «Парламентская газета», в августе в Москве стартовал «большой эксперимент» по установке приподнятых пешеходных переходов из резиновых пластин.
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Владимир Путин , Минтранс РФ , МВД , газета "Известия" , Парламентская газета , Автоновости
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