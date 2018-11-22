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Копию Ford GT из золота пустят с молотка 

Car.ru + ещё 2 11 часов назад
Фото: Car.ru
Как стало известно, одним из лотов на торгах Sotheby's станет уменьшенная копия модели Ford GT 2006 г.в., выполненная из 18-каратного двухцветного золота. Машинка весьма функциональна: у нее открывается капот, дверцы и багажник. Кроме того у модели вращаются колеса.
Драгоценная копия была выполнена по заказу одного из наследников Генри Форда.
Реальный автомобиль Ford GT оснащался 5,4-литровым мотором (V8) на 558 л.с. В роли трансмиссии использовалась шестиступенчатая МКПП (Ricardo).
Из динамических характеристик известно, что разгон до 100 км/ч такой автомобиль набирал за 3,9 секунды. Максимум скорости зафиксирован на отметке в 330 км/ч.
Внешний вид обсуждаемого спорткара очень схож с моделью GT40, которая не раз выходила лидером гоночных заездов «24 часов Ле-Мана». По имеющимся данным, автопроизводитель изготовил всего 4038 таких двухдверных автомобилей.
При этом непосредственно сборкой занималась компания-подрядчик Mayflower Vehicle Systems, а покрасочными работами занималась компания Saleen.
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Ford GT , Ford , Автоновости
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