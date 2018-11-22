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Новый Kia Soul отправят на бездорожье 

Автовести 2 часа назад
Фото: © Motor1.com
Компания Kia распространила новую порцию изображений компактного кроссовера Soul нового поколения и поделилась некоторыми деталями относительно его будущего. Kia Soul получит новое исполнение для бездорожья и ряд ранее не применявшихся опций.
Официально анонсирована модификация кроссовера под названием Soul X-Line. Предполагается, что она будет ориентирована на более суровые условия эксплуатации, чем стандартный кроссовер, однако технических подробностей Kia пока не разглашает. Вероятнее всего, такой вседорожник будет отличаться увеличенным дорожным просветом и защитными накладками, но, учитывая более ранние слухи о платформе, на которой построят кроссовер, именно это исполнение Kia Soul может стать полноприводным — впервые в истории модели.
Судя по новой порции официальных тизеров, Soul сохранит свой "коробчатый" стиль дизайна, однако, получит более плавные обводы. Особо привлекательной чертой вседорожника должна стать так называемая "плавающая" крыша, выделить которую можно будет еще и с помощью двуцветной окраски кузова. Предусмотрен и ряд ярких цветовых решений для интерьера, в котором, по всей видимости, появятся новое рулевое колесо и модернизированная мультимедийная система.
Кроме того, Kia официально пообещала семейству расширенный набор водительских ассистентов, некие новые технологии и еще два варианта исполнения — спортивный GT-Line и полностью электрический EV1. Последний, вероятнее всего, будет оснащаться 135-сильным электромотором и более мощной, чем ранее, аккумуляторной батареей, которая должна обеспечить запас хода в 320 км.
Традиционные же версии получат пару бензиновых двигателей — двухлитровый атмосферник и 1,6-литровый турбированный агрегат. Отдача моторов пока не разглашается: данные будут обнародованы ближе к премьере нового Kia Soul, которая состоится 28 ноября в Лос-Анджелесе.
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Kia , Kia Soul , Автоновости
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