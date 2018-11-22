В ГИБДД собираются приравнять ряд лекарств к алкоголю и наркотикам

Димедрол и ряд других медицинских препаратов ГИБДД собирается приравнять к наркотикам и алкоголю. Об этом заявил глава управления ДПС Александр Быков . По его словам, сейчас в отношении водителей, находящихся под воздействием сильнодействующих лекарств, не составляется актов о наличии опьянения. По мнению координатора «Синих ведерок» Петра Шкуматова , эта мера оправдана, но необходимо тщательно проработать новый закон.

ГИБДД России и Министерство здравоохранения собираются приравнять ряд сильнодействующих лекарственных препаратов к наркотическим средствам и алкоголю. Об этом заявил на встрече с представителями прессы начальник управления ДПС, специальных мероприятий и правоприменительной деятельности Госавтоинспекции Александр Быков, передает RT.

Нововведение может коснуться, в частности, фенобарбитала и димедрола. В настоящее время водители получают акт медицинского освидетельствования — в случае употребления этих лекарств — в котором не говорится однозначно, есть ли состояние опьянения, или нет.

«В [акте] лишь указываются наименование и концентрация лекарственного препарата, обнаруженные по результатам химико-токсикологических исследований», — заявил Быков.

Подобные медицинские препараты, по его словам, часто используют дальнобойщики — «чтобы взбодриться». В 2017 году, добавил Быков, в Москве были зафиксированы 244 случая употребления водителями фенобарбитала.

«В пункте 2.7 ПДД у нас есть запись, что запрещается управлять транспортным средством в том числе под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание. Но в ст. 12.8 КоАП РФ, которая регламентирует ответственность за нетрезвое вождение, об этих препаратах ничего не говорится», — подчеркнул глава ДПС.

Конкретный список лекарств, попадающих под запрет, должны разработать специалисты Минздрава.

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов полагает, что к подобной инициативе необходимо подходить очень осмотрительно. Причиной тому — долгий период вывода следов сильнодействующих препаратов из организма, от нескольких недель до месяца.

«Поскольку у нас существует ноль промилле для подобных средств, то может оказаться, что человек, который принял корвалол вчера или неделю назад, вдруг оказывается «пьяным» и лишается прав и получает штраф. Сердечники, если такие меры будут приняты, могут сразу выкинуть водительское удостоверение и пересесть в общественный транспорт. Заодно будет решена проблема пробок в городах», — заявил Шкуматов в эфире НСН, отметив, что такая ситуация в корне несправедлива.

Он добавил, что для каждого отдельного лекарства порог «опьянения» должен определяться отдельно.

«Если мы говорим о седативных препаратах, то в инструкции всегда написано, что в течение шести часов нельзя садиться за руль. Нужно вводить промилле», — добавил автоэнтузиаст.

Терапевт Виктор Лишин в свою очередь убежден, что фенобарбитал и димедрол действительно могут вызывать очень серьезные побочные эффекты — к примеру, нарушение координации движений, сообщает сайт kp.ru.

«Может доходить до мышечных судорог и нарушений мышечных. Седативный эффект, потому что это нервная система. Это может привести к снотворному эффекту. Это приводит к проблемам при выполнении движений, действий, которые требуют концентрации внимания. Это влияет и на дыхание, оно влияет на сердце, могут возникнуть сердечные проблемы», — предупредил врач.

В последнее время ГИБДД сосредоточилось на нескольких нововведениях в российские ПДД. В начале осени в Госавтоинспекции рассказали и о новых водительских правах. На задней стороне документа будет размещен QR-код с возможностью сканирования. На лицевой — в правом нижнем углу будет нарисован значок руля.

Надпись «водительское удостоверение» теперь будет интернациональной — ее продублируют на английском и французском языках. Более того, в удостоверение будет инкрустирован микрочип, оснащенный дополнительными степенями защиты. Верхний и нижний слои пластиковой карточки будут лазероактивными.

Размер государственной пошлины остался прежним — за права нового образца автовладелец заплатит 3000 руб., за свидетельство о регистрации транспортного средства — 1500 руб.