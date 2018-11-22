Кроссовер Skoda Karoq все же появится в России

Российское представительство компании Skoda определилось с планами по модернизации модельной линейки в следующем году. Список ожидаемых новинок невелик, но наиболее интересная россиянам модель в нем присутствует.

Получено официальное подтверждение планов Skoda по продажам вседорожника Karoq в России: он появится в нашей стране в четвертом квартале следующего года, то есть, возможно, даже чуть раньше, чем ожидалось. Об этом сообщает агентство "Автостат" со ссылкой на пресс-службу производителя.

К тому времени компания собирается наладить отечественное производство вседорожника — об этом сообщалось ранее. Правда, пока неизвестно, на какой именно площадке будут собирать российский Karoq: в Skoda сейчас делают выбор между заводами в Калуге и Нижнем Новгороде.

Преемник популярного "Йети" построен на платформе MQB, которая недавно стала основой для VW Tiguan нового поколения, а по габаритам расположился примерно посредине между прежним Yeti и нынешним Kodiaq. Моторная гамма Karoq будет состоять из двух бензиновых моторов и трех дизельных. Семейство TSI представлено турбочетверками объемом 1,0 л и 1,5 л мощностью 115 л.с. и 150 л.с. соответственно. Дизельная линейка составлена из начального агрегата 1,6 л TDI на 115 л.с. и топового мотора 2,0 л TDI на 150 и 190 л.с. С какими именно моторами Karoq будет доступен в России, пока неизвестно.

Кроме Skoda Karoq , чехи пообещали начать продажи в нашей стране и обновленной модификации семейства Superb, мировая премьера которой должна состояться только в мае следующего года. Детали рестайлинга чешского флагмана пока не обнародованы, но уже известно, что в нашей стране обновленный Skoda Superb появится в третьем квартале.

Интересно, что в планах российского представительства марки пока не значится самая ожидаемая новинка Skoda — новый хэтчбек Scala, который должен стать идеологическим преемником семейства Rapid. Премьера новинки состоится в начале декабря.