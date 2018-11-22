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Бензин снова резко подорожал

Обновленную Mazda6 начали собирать во Владивостоке 

CarClub 1 час назад
Фото: Mazda
С задержкой на год до нашего рынка добрался седан Mazda6, перенесший второе по счету обновление. Машину презентовали год назад, а теперь она встала на конвейер завода Mazda Sollers во Владивостоке. У дилеров первые автомобили появятся в начале декабря.
«Шестерку» обновили по всем параметрам, однако при взгляде снаружи распознать последнюю версию не так-то просто. Проще это сделать не по оптике и бамперам (хотя и они новые), а по решетке радиатора с узором в виде кольчуги. В салоне изменились передняя панель, комбинация приборов и сиденья.
Двигатели вроде бы те же, но модернизация затронула и их. Двухлитровый выдает, как и раньше, 150 л.с., а вот момент вырос с 210 до 213 Нм, а степень сжатия снижена с 14:1 до 13:1. Мотор 2.5 прибавил со 192 до 194 «лошадей», с 256 до 258 Нм, а пик тяги стал достигаться при 4000 об/мин против 3250 об/мин ранее.
Главным же событием следует признать появление турбомотора 2.5, знакомого по кроссоверу CX-9. C ним Mazda6 разгоняется до сотни за семь секунд и достигает предельных 239 км/ч. С этим двигателем на российском рынке седан продается исключительно в топовой версии Executive Plus за 2 172 000 рублей.
Двухлитровые машины стоят от 1 451 000 до 1 755 300 рублей, с мотором 2.5 — от 1 616 000 до 2 047 000 рублей. Пересмотрен состав комплектаций машины, поэтому начальное исполнение Drive подорожало сразу на 74 тысячи, а набор Supreme оказался на 127 тысяч доступнее. Из новых опций модели отметим вентиляцию передних сидений и отделку салона кожей наппа.
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Mazda , Автоновости
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