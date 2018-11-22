«Запрещённый» Росстандартом кроссовер Chery Tiggo 3 снова поступит в продажу

Российское представительство марки Chery сообщило о начале поставок на наш рынок кроссоверов Tiggo 3 китайского производства.

Неделю назад Росстандарт запретил продажу некоторых версий кроссовера Chery Tiggo 3 , выпускающегося на заводе «Дервейс» в Черкесске», — испытания показали, что автомобиль не соответствует сертификационным требованиям.

Компания «Чери Автомобили Рус» пообещала заняться устранением замечаний совместно с поставщиками, а чтобы не лишать покупателей возможности купить кроссовер Tiggo 3 организовала поставки машин из Китая. Дело в том, что кроссоверы российского и китайского производства сертифицированы как разные модели, и на автомобили импортной сборки запрет «Росстандарта» не распространяется.

Первая партия «китайских» кроссоверов должна прибыть в Россию 10 декабря, транспортировка автомобилей будет осуществляться по железной дороге.

Импортируемый Chery Tiggo 3 будет стоить столько же, сколько и машины локальной сборки. Базовый кроссовер с «механикой» оценивается в 859 900 рублей, цены на версию с вариатором начинаются с отметки 959 900 рублей.