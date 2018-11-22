В России разработают электрический суперкар с ретродизайном

Практически неизвестная компания Aviar Motors анонсировала создание электрического суперкара в стилистике первых Ford Mustang , разработка которого ведется в России. Заявленный как "быстрейший дорожный масл-кар", Aviar R67 уже получил весьма внушительный ценник.

Анонсированные характеристики электросуперкара действительно впечатляют. Обещано, что двухместное купе весом более 2 тонн и длиной почти 5 м получит два электромотора с совокупной отдачей в 840 л.с., которые позволят будущей новинке ускоряться до 100 км/ч всего за 2,2 секунды — это быстрее, чем Bugatti Chiron и сопоставимо с заявленными возможностями еще не вышедшего Tesla Roadster . Максимальная скорость Aviar R67 при этом составит 250 км/ч, а запас хода — 507 км.

В основе купе будет лежать специально спроектированная платформа на основе трубчатого каркаса, а кузовные панели планируется изготавливать из композитных материалов. Разработкой технической составляющей суперкара занимается, по слухам, известное бюро "КБ Архипов", а дизайном экстерьера, вызывающим отчетливые ассоциации с "Мустангом" — студия Антона Кужильного. Реакция компании Ford на проект пока неизвестна.

В список оборудования Aviar R67 планируется включить адаптивную пневмоподвеску, активные аэродинамические элементы, кованые колесные диски R20, а также некую систему автономного управления. В салоне купе появятся мультимедийная система с огромным вертикальным дисплеем в духе Tesla диагональю 17 дюймов и голосовым управлением, эксклюзивная акустика, камеры кругового обзора, 6 подушек безопасности, климат-контроль, точка доступа в интернет и тому подобное. Упоминается также особая звуковая система, которая будет транслировать наружу искусственный "звук двигателя", причем он должен напоминать звучание Ford Mustang Shelby GT500.

Самое интересное в том, что цена будущего электросуперкара составит 440 000 евро — это более 33 млн рублей, при этом, как следует из официального сообщения, цена действительна только для Нидерландов и только до 1 декабря. Каким образом будут реализованы продажи Aviar R67, пока неясно, но уже известно, что на изготовление каждого экземпляра суперкара производителю потребуется около полугода.