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В России разработают электрический суперкар с ретродизайном 

Автовести 3 часа назад
Фото: © aviarmotors
Практически неизвестная компания Aviar Motors анонсировала создание электрического суперкара в стилистике первых Ford Mustang, разработка которого ведется в России. Заявленный как "быстрейший дорожный масл-кар", Aviar R67 уже получил весьма внушительный ценник.
Анонсированные характеристики электросуперкара действительно впечатляют. Обещано, что двухместное купе весом более 2 тонн и длиной почти 5 м получит два электромотора с совокупной отдачей в 840 л.с., которые позволят будущей новинке ускоряться до 100 км/ч всего за 2,2 секунды — это быстрее, чем Bugatti Chiron и сопоставимо с заявленными возможностями еще не вышедшего Tesla Roadster. Максимальная скорость Aviar R67 при этом составит 250 км/ч, а запас хода — 507 км.
В основе купе будет лежать специально спроектированная платформа на основе трубчатого каркаса, а кузовные панели планируется изготавливать из композитных материалов. Разработкой технической составляющей суперкара занимается, по слухам, известное бюро "КБ Архипов", а дизайном экстерьера, вызывающим отчетливые ассоциации с "Мустангом" — студия Антона Кужильного. Реакция компании Ford на проект пока неизвестна.
В список оборудования Aviar R67 планируется включить адаптивную пневмоподвеску, активные аэродинамические элементы, кованые колесные диски R20, а также некую систему автономного управления. В салоне купе появятся мультимедийная система с огромным вертикальным дисплеем в духе Tesla диагональю 17 дюймов и голосовым управлением, эксклюзивная акустика, камеры кругового обзора, 6 подушек безопасности, климат-контроль, точка доступа в интернет и тому подобное. Упоминается также особая звуковая система, которая будет транслировать наружу искусственный "звук двигателя", причем он должен напоминать звучание Ford Mustang Shelby GT500.
Самое интересное в том, что цена будущего электросуперкара составит 440 000 евро — это более 33 млн рублей, при этом, как следует из официального сообщения, цена действительна только для Нидерландов и только до 1 декабря. Каким образом будут реализованы продажи Aviar R67, пока неясно, но уже известно, что на изготовление каждого экземпляра суперкара производителю потребуется около полугода.
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Ford Mustang , Tesla Roadster , Bugatti Chiron , Tesla , Bugatti , Tesla Motors , Ford , Автоновости
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